Tommaso Zorzi ospite a Verissimo ha parlato dei legami formati all’interno della casa, toccando anche il rapporto con Aurora Ramazzotti.

Oggi, sabato 6 febbraio, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, che vede la conduzione della bellissima Silvia Toffanin. Ogni volta, il programma riesce a conquistare l’amore del pubblico, portando gli ascolti a livelli altissimi. Il merito, ovviamente, si deve non solo alla conduttrice, ma anche agli ospiti presenti, che si raccontano apertamente ai microfoni di Silvia. Ebbene, nella puntata che andrà in onda oggi, ci saranno gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, usciti da qualche giorno dal reality, che ha visto trionfare Tommaso Zorzi. Proprio quest’ultimo, si racconterà e toccherà diversi punti salienti che riguardano il suo percorso all’interno della casa, parlando delle diverse persone che hanno ‘vissuto’ con lui, ma rivelerà anche cos’è successo con Aurora Ramazzotti, dato che come sappiamo, i due da grandi amici avevano subito un allontanamento.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Verissimo, Tommaso Zorzi racconta cos’è successo con Aurora Ramazzotti: la confessione

Nella puntata che andrà in onda tra poche ore di Verissimo, ci saranno grandi ospiti; in particolare, ad allietare l’atmosfera, saranno presenti gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, esattamente alcuni degli ultimi ad uscire dalla casa più spiata d’Italia. Ebbene, ci sarà anche lui, il vincitore, Tommaso Zorzi, che parlerà del suo percorso all’interno della casa e dei legami stretti. Non mancheranno dure parole nei confronti di Giulia Salemi: “Non ritengo Giulia un’amica. Ho scoperto tante cose di lei nella casa, non ci parlavamo più già”, ha confessato. Ma Zorzi ne avrà anche per Guenda Goria e Maria Teresa Ruta. Ovviamente, l’intervista abbraccerà anche i sentimenti del vincitore nei confronti di Francesco Oppini. Ma colpo di scena, Tommaso ha raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin, cos’è successo una volta fuori dalla casa con Aurora Ramazzotti. “Con Aurora abbiamo chiarito, appena sarà possibile abbiamo tanta voglia di ricominciare a viverci, come abbiamo fatto fino a qualche anno fa, eravamo inseparabili. Sono molto grato alla famiglia Hunziker-Trussardi, mi hanno sempre accolto come un figlio“, ha confessato apertamente il vincitore del GF Vip.

Ebbene, a quanto pare, fra i due sembra esserci stato un avvicinamento. L’ex concorrente avrà sicuramente modo di vedere Aurora, e riallacciare il forte legame che avevano prima.