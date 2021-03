Nel corso della puntata di Sabato 6 Marzo di Verissimo, Giulia Salemi ha espresso le sue considerazioni sulle dichiarazioni di Tommaso Zorzi.

È stata davvero una puntata speciale quella di Verissimo che è andata in onda ieri, Sabato 6 Marzo. Il salotto di Silvia Toffanin ha visto protagonisti gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Tra questi erano presenti i tre arrivati al podio: Tommaso Zorzi, vincitore del Gf Vip, Pierpaolo Pretelli arrivato secondo e poi Stefania Orlando. A completare il quadro però, anche il finalista Andrea Zelletta con la sua bella Natalia, ma anche Dayane e Rosalinda in compagnia di Zenga. A raccontarsi di fronte a Silvia, durante l’intervista dedicata a Pierpaolo, è arrivata anche Giulia Salemi. Ed è proprio su di lei che la simpaticissima Toffanin si è concentrata immediatamente. Chiedendole, quindi, cosa ne pensasse delle ultime dichiarazioni rilasciate da Tommaso Zorzi su di lei. La sua reazione, vi assicuriamo, è stata sorprendente. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Verissimo, Giulia Salemi interrompe la Toffanin: c’entra Zorzi

Una puntata di gioie, emozioni ma anche di rivelazioni quella che è andata in onda qualche ora fa su Canale 5. Nella puntata di Verissimo, infatti, subito dopo l’intervista dedicata alla Cannavò, è arrivato in studio Tommaso Zorzi. Tra le tante domande fatte al vincitore, Silvia gli ha chiesto di Giulia e del perché non fossero più amici già prima dell’ingresso in casa. Il giovane milanese l’ha definita falsa, ma soprattutto non una vera amica. Dichiarando inoltre che non uscirebbe mai con lei. Ecco, ma cos’è successo esattamente? A detta di Zorzi, infatti, l’italo persiana avrebbe anticipato la data dell’uscita del suo libro pur di uscire in edicola prima di Tommaso, nonostante l’allora amico l’avesse chiamata per avvisarla. Ovviamente con l’ingresso di Giulia a Verissimo, la conduttrice chiede a Giulia cosa ne pensa delle frecciatine rilasciate dal milanese.

L’influencer però blocca Silvia dicendo: “Io preferisco parlare delle cose belle. Il gioco è terminato ed ora si torna alla vita reale, quindi non ho neanche voglia di tornare sull’argomento”. Chissà come si evolveranno le cose tra i due nella vita reale. Si scontreranno ancora? O torneranno a parlarsi?