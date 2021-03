Rosalinda Cannavò dopo il GF VIP racconta le emozioni vissute a Silvia Toffanin nel programma del sabato, Verissimo. Ecco le sue confessioni.

Oggi, sabato 6 marzo 2021, la puntata di Verissimo è dedicata al Grande Fratello VIP. Il famoso reality show condotto da Alfonso Signorini è terminato meno di una settimana fa: dopo cinque mesi i concorrenti sono tornati dai loro cari. E’ stata un’edizione ricca di sorprese e colpi di scena. Uno degli argomenti più chiacchierati del reality ha visto protagoniste due donne, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. L’attrice, ospite di Silvia Toffanin, ha raccontato della particolare amicizia con la modella brasiliana e delle emozioni vissute nel programma. Ecco le sue parole.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Verissimo, Rosalinda Cannavò: “Ero spaventata”, la confessione dopo il GF VIP

Rosalinda Cannavò ai microfoni di Verissimo, nella puntata che vedremo il 6 marzo 2021 su Canale 5, ha parlato della sua amicizia particolare con Dayane Mello. “Dayane è stata la persona più importante per me dentro la casa. Neanche fuori ho mai avuto un’amica così: ci ritroveremo” sono state le prime parole dell’attrice. Parlando del suo rapporto con la brasiliana, ha aggiunto che l’affetto che prova per lei non è cambiato, nonostante la delusione degli ultimi avvenimenti. “La nomination è stata solo l’ultima pugnalata che mi ha dato. Ho messo in dubbio un po’ tutto ma, al di là del gioco, per lei ci sono. Ci saranno occasioni per parlarci e sono certa che riusciremo a ritrovare la nostra amicizia” ha aggiunto.

Rosalinda Cannavò, dopo il GF VIP, ha ammesso di sentirsi libera e leggera: si è liberata di tutti i macigni che portava dentro da anni. La sua libertà è arrivata anche grazie al racconto di Gabriel Garko: “E’ stato il regalo più bello che mi potesse fare” ha commentato l’attrice. La serenità è tornata anche grazie all’amore nato nella Casa più spiata d’Italia: Rosalinda ha conosciuto Andrea Zenga, suo attuale compagno. “C’è un grande feeling con lui, ero spaventata pensando a cosa potesse essere la vita fuori ma è ancora più bella. L’ho presentato prima a Gabriel Garko che a mia mamma che sta in Sicilia. Mi ha detto di tenermelo stretto” ha confessato l’ex gieffina.