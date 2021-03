A danzare sulle note di C’est la vie di Achille Lauro ieri sera sul palco dell’Ariston, un ballerino ex concorrente di Amici: capito chi è?

Achille Lauro è stato uno dei protagonisti principali di questa settantunesima edizione del Festival di Sanremo terminata ieri sera. Il cantautore romano ha stregato il pubblico anche quest’anno con la sua personalità magnetica e delle esibizioni molto particolari. Ogni sera ha stupito tutti con look curati in ogni dettaglio, rappresentando ogni sera un ‘quadro’ diverso e cantando di volta in volta i suoi brani più celebri. Come dimenticare l’omaggio a Mina o la performance della penultima serata della kermesse. Lauro ha interpretato ‘Me ne frego’, canzone con cui ha partecipato al Festival l’anno scorso. E’ stata l’occasione per il graditissimo ritorno di Boss Doms con cui ha incendiato il palco più famoso d’Italia. Ieri sera invece l’artista si è esibito con un altro suo grande successo, C’est la vie. Un’interpretazione che ha colpito molto, una rappresentazione ben riuscita del bullismo e dei danni che esso può provocare. Avrete notato il ballerino che ha danzato sulle note della celebre canzone, ma l’avete riconosciuto?

Achille Lauro, dove abbiamo già visto il ballerino del quadro di ieri sera: era in un famoso talent

Sulle note iniziali di C’est la vie, ha colpito molto la bravura del ballerino che abbiamo visto danzare sul prestigioso palco dell’Ariston. A ben guardare, il suo non è un volto nuovo in tv. Si tratta infatti di un ex concorrente di Amici, Giacomo Castellana, che ha partecipato all’edizione 14 del talent. Nato a Trabia, dopo il talent la sua carriera ha dcisamente spiccato il volo: oggi infatti è il primo solista dell’Opera di Roma. Per lui quella insieme a Lauro è stata la prima esibizione dopo sei mesi di fermo a causa della pandemia, come ha riporta Televideohimera: “Perché danzare a Sanremo? In queste performances Achille Lauro vuole rappresentare l’anticoformismo dell’essere artista e si sta unendo a personalità differenti non solo dal punto di vista musicale ma anche con il mondo teatrale. E quindi ha anche coinvolto il settore della danza. Abbiamo trovato il modo di coniugare queste due arti. Il suo è un mondo lontano essendo una rock star penso che sarà un connubio molto interessante”, ha detto Castellana poco prima di andare in scena ieri sera.

Avevate riconosciuto Giacomo Castellana? Vi è piaciuta la sua interpretazione?