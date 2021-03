Appena terminato Sanremo 2021, Amadeus e Fiorello vengono immortalati proprio così: lo scatto fa boom di likes, i dettagli.

Si è conclusa ieri, Sabato 6 Marzo, la settantunesima edizione del Festival di Sanremo. A distanza di ben cinque serate dalla puntata di esordio, Amadeus è stato al timone dell’ultimo appuntamento di quest’anno. Al cui termine, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sono stati decretati vincitori i Maneskin. Si conclude, così, questa settantunesima edizione. Un’edizione che, diciamoci la verità, ha saputo regalare delle emozioni davvero incredibili. Seppure ricca di imprevisti, Sanremo 2021 si è confermato, ancora una volta, uno dei programmi più seguiti. E, soprattutto, amati dal pubblico italiano. Sarà per Amadeus, per il suo fedele compagno Fiorello, per i ventisei big in gara e per tutti gli ospiti scelti in queste serate, fatto sta che questa edizione resterà, ancora una volta, impressa nella storia. Ecco, a proposito del direttore artistico e della sua spalle destra, sapete come si sono lasciati immortalare subito dopo la fine dello show? Ve lo mostriamo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, lo scatto ha fatto un vero e proprio boom di likes. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amadeus e Fiorello dopo Sanremo 2021, lo scatto fa boom di likes: ‘beccati’ proprio così

Amadeus e Fiorello, veri e propri mattatori di queste due ultime edizioni del Festival di Sanremo, sono legati da un bene davvero profondo. Iniziati a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo praticamente insieme, i due siciliani non si sono mai più lasciati. Certo, ciascuno ha intrapreso la sua carriera, è vero. Eppure, ci sono sempre stati l’uno per l’altro. Ne abbiamo avuto prova, ad esempio, nel corso della settantesima edizione del Festival. E ne abbiamo avuto la conferma, inoltre, durante Sanremo 2021. Senza alcun dubbio, questa è stata l’edizione della manifestazione musicale più difficile di sempre. A partire dall’impossibilità di Irama di esibirsi sul palco dell’Ariston data la positività al Covid di un membro dello staff fino al tampone positivo di Simona Ventura, purtroppo gli imprevisti non sono affatto mancati. Eppure, la coppia è sempre riuscita a cavarsela più che alla grande. E, soprattutto, è sempre riuscita a regalare delle ore spensierate e di puro spettacolo al pubblico italiano. Sapete, però, come sono stati beccati appena terminato il Festival di Sanremo? Conclusa l’ultima puntata, il simpaticissimo non ha affatto potuto fare a meno di condividere uno scatto davvero inedito. E che, soprattutto, ha fatto un vero e proprio boom di likes. Guardare per credere!

Uno scatto piuttosto semplice, si vede chiaramente. Dal quale, però, si capisce perfettamente l’immenso rapporto di fratellanza che c’è tra loro. Inutile a dirvi che lo scatto ha conquistato tutti. E, soprattutto, ha fatto breccia nel cuore degli italiani. È un vero peccato non poterli rivedere a Sanremo 2022, siete d’accordo?