Nella puntata del day time di Amici dell’8 Marzo vedremo il prof Peparini a chi ha assegnato le maglie del serale per la categoria danza, ecco le anticipazioni.

Nella puntata speciale di Amici di Sabato abbiamo visto la prima assegnazioni delle maglie per il serale. La classifica generale di gradimento della categoria cantanti ha visto Gaia, San Giovanni e Enula al podio. Loro sono quindi i primi 3 nomi confermati per quanto riguarda la fase serale, che come tutti sappiamo, inizierà il 20 Marzo. Fino ad allora gli allievi non ancora confermati devono sfidare soprattutto loro stessi e le loro capacità per riuscire ad ottenere la maglia che permetterà loro l’accesso alla fase finale. Il Day time dell’8 Marzo svelerà chi, il prof Peparini, ha preferito e soprattutto chi secondo lui è pronto per il serale. Il famoso ballerino ha assegnato ben due maglie per l’accesso ad Amici serale. I due favoriti sono un uomo e una donna. Curiosi eh? Scopriamo insieme le anticipazioni trapelate da Il Vicolo delle News.

Amici anticipazioni dell’8 Marzo: due ballerini conquistano la maglia

Nel corso della settimana sono state stilate diverse classifiche di gradimento che hanno giudicato i ballerini. Tra queste, la classifica di Parsons che ha portato gioie e dolori. Sabato, invece, è arrivato il prof. Giuliano Peparini, chiamato appunto per decidere chi potrà passare direttamente al serale. I ballerini sono sette: Alessandro, Martina, Samuele, Tommaso, Rosa, Giulia e Serena. I magnifici sette si sono esibiti di fronte al coreografo e infine lui ha stilato la sua classifica senza però annunciarla perché lui stessa ha detto di odiare le classifiche. I nomi che secondo il famoso ballerino meritano la maglia sono: Samuele come primo posto e Rosa al secondo. Un annuncio forse un po’ inaspettato e che solo Lunedì potremo vedere in tv. È, invece, già possibile vedere i commenti sui vari social riguardo sia i cantanti che i ballerini che passano direttamente alla fase finale del talent.

Come la prenderanno i diretti interessati? Ma soprattutto quali saranno le loro reazioni ed emozioni? Possiamo scoprirlo solo Lunedì 8 Marzo collegandoci su Canale 5 alle 16.30