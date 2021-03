Ricordate Jeronimo Juiz di Paso Adelante? Che fine ha fatto l’attore Raul Pena, che in questi anni ha recitato in una soap famosissima.

Molti di quelli che sono stati adolescenti nei primi anni Duemila ricorderanno sicuramente il telefilm spagnolo ‘Paso Adelante’. Le storie dei protagonisti si sviluppavano attorno ad una scuola di ballo, canto e recitazione che formava giovani talenti prima del loro ingresso nel mondo dello spettacolo. Una sorta di Amici di Maria De Filippi, insomma. Come si evince anche dal titolo, si trattava di una produzione spagnola: nel Paese della paella e del flamenco, Paso Adelante debuttò nel lontano 2002, riscuotendo immediatamente un successo strepitoso. La fama della serie tv e dei suoi protagonisti oltrepassò presto i confini iberici per sbarcare anche in Sudamerica, in Francia e in Italia. Qui da noi veniva trasmessa nelle ore pomeridiane su Italia Uno e Sky Vivo. I giovani attori che formavano il cast erano tutti bravissimi e molto amati anche dal pubblico italiano. Uno di loro era Raul Pena, che interpretava il ruolo di Jeronimo Juiz. Scopriamo insieme che fine ha fatto e com’è la sua vita ora.

Raul Pena, la sua vita dopo Paso Adelante: sapete che ha recitato in una famosissima soap?

La serie spagnola, che annoverava nel suo cast anche Monica Cruz, sorella della più celebre Penelope, ha avuto in totale sei stagioni. Alcuni degli interpreti hanno dato vita la gruppo musicale Upa Dance, di cui fece parte anche l’attore Raul Pena. Quest’ultimo in Paso Adelante prestava il volto al personaggio di Jeronimo, o meglio ‘Jero’, con un debole per la compagna Lola, e dalla vita sentimentale un po’ travagliata. Come si vede dal suo profilo Instagram, Pena ha sicuramente un aspetto più maturo oggi, ma tutto sommato non è cambiato molto. In questi ultimi anni, precisamente dal 2014 al 2019, ha lavorato nella soap Il Segreto. Qui interpretava Carmelo Leal, braccio destro di un ricco commerciante.

E voi lo ricordavate Jeronimo Ruiz? Chissà che prima o poi non potremo rivedere in tv questi attori che tanto amavamo all’epoca.