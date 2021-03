Ermal Meta e Willie Peyote, scintille tra i due cantanti subito dopo la finale di Sanremo 2021: cos’è successo, volano frecciatine.

Sono stati due protagonisti indiscussi di Sanremo 2021, Ermal Meta e Willie Peyote. Giunti sul palco dell’Ariston con le loro canzoni, i due giovanissimi cantanti hanno fatto parte della kermesse della settantunesima edizione del Festival. Ed hanno saputo regalare al tanto caro ed affezionato pubblico italiano delle emozioni davvero incredibili. Quello che, però, sta accadendo in queste ultime, è qualcosa davvero di inaspettato. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, nulla di grave, sia chiaro. Fatto sta che il buon Meta non ha affatto potuto fare a meno di rivolgere delle parole al suo collega. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice. In una sua recentissima intervista radiofonica, Willie Peyote ha espresso delle considerazioni sul cantante Ermal che non sono affatto passate inosservato. Nemmeno agli occhi della voce de ‘un milioni di cose da dirti’. Che, appena terminato il Festival di Sanremo, ha voluto rispondere in prima persona. Ecco cos’è esattamente successo tra loro.

Ermal Meta e Willie Peyote, ‘scontro’ dopo Sanremo 2021: cos’è successo

Da come si può chiaramente vedere dal tweet proposto sul canale social ufficiale di Ermal Meta, sembrerebbe proprio che Willie Peyote, nel corso di una sua intervista radiofonica, abbia espresso delle considerazione sul suo ‘rivale’ in gara che non sono affatto passate inosservate. ‘Stai cantando ‘Caruso’ nel giorno del compleanno di Lucio Dalla e già mi è sembrata una scelta ruffiana’, ha iniziato a dire il cantante torinese su Ermal Meta. E, poi, ha continuato: ‘Io non ho idea del perché di questa classifica’. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, le parole di Peyote sono state molto chiare e precise. È proprio per questo motivo che, a distanza di pochissime ore dalla fine di Sanremo 2021, Ermal Meta ha voluto rispondere senza troppi giri di parole. ‘Penso che tu sia bravo. Ieri eravamo a due metri di distanza nei camerini e se mi avessi detto di persona queste parole, saresti stato il coraggioso che appari sul palco. Buona fortuna e buona musica’, si legge in questo tweet.

Cosa ne pensate di quello che è successo? E, soprattutto, come andrà a finire?