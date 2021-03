È uno dei conduttori più amati della televisione italiana: “L’esperienza più avventurosa”, l’emozionante ricordo del passato di Gerry Scotti, il retroscena incredibile

Amatissimo da grandi e piccini, Gerry Scotti è uno dei conduttori più celebri della televisione italiana, un vero simbolo del panorama artistico: “L’esperienza più avventurosa”, l’emozionante ricordo del passato, inaspettato retroscena. Gerry Scotti ha sempre dimostrato una grande sensibilità, un forte senso dell’umorismo e, ovviamente, uno straordinario talento. Qualche settimana fa è diventato nonno per la prima volta e, a breve, dovremmo rivederlo al timone di “Striscia la notizia”, altro format amatissimo e longevo. Intervistato da “Il Corriere della Sera”, un paio di anni fa, il celebre conduttore ha rivelato un retroscena inaspettato sul suo passato: pronti a scoprire cos’ha raccontato?

Gerry Scotti, il retroscena incredibile del suo passato

Il suo immenso cuore, la sua empatia e la capacità di arrivare sempre al cuore del pubblico lo hanno reso uno dei volti più amati del panorama artistico italiano. Ci sono alcune esperienze, però, nel passato di Gerry Scotti, di cui molti non sono a conoscenza. “L’esperienza più avventurosa l’ho vissuta nell’88: con l’irruenza di un trentenne, non sapendo andare in barca a vela, l’ho guidata fino all’isola di Porquerolle” ha raccontato al Corriere della Sera, alcuni anni fa. “Ed è un miracolo se sono ancora vivo. Ma da allora più che mai il mare mi ha conquistato: è quel che amo in vacanza. Fare il bagno in mare, cucinarmi in barca. Leggere e ascoltare musica al largo” ha spiegato. “E poi la moto, la mia adorata Harley-Davidson. Per i miei 60 anni, due estati fa, mi sono regalato un viaggio in moto, con Gabriella, e un’altra coppia di amici, in Usa, sulla Route 66” ha aggiunto, rivelando una sua grande passione. “Un viaggio splendido, in totale libertà”. Un racconto emozionante e appassionato, siamo certi che sarete d’accordo anche voi.

Avreste mai immaginato che l’amatissimo Gerry Scotti avesse vissuto tali avventure? Un retroscena davvero sorprendente sul talentuoso conduttore!