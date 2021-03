Giulia Salemi con Pierpaolo Pretelli a Verissimo, il suo abito rosso è incantevole: sapete quanto costa? I dettagli del look dell’ex concorrente del GF Vip

È nato un amore nella casa del GF Vip 5! A circa una settimana dalla fine del reality, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono più innamorati che mai. Sui social, la coppia nata nella casa più spiata della tv si mostra complice ed affiatata, nonostante lo scetticismo di una parte del pubblico. I “Prelemi”, come sono definiti dai fan, hanno difeso il loro sentimento da tutto e tutti e, oggi, non nascondono il desiderio di costruire un futuro insieme. Lo hanno ribadito anche ieri a Verissimo, dove Pierpaolo è stato ospite dopo l’esperienza al GF Vip. Giulia, già presente nella puntata scorsa, è tornata in studio per supportare il suo compagno, per il quale ha avuto solo parole positive. E per la puntata di ieri, Giulia ha scelto un abito davvero mozzafiato. Si tratta di un abito corto, color rosso acceso, che ha colpito tutti. Curiosi di scoprire di più sul look della splendida influencer? Siete nel posto giusto!

Giulia Salemi torna a Verissimo con Pierpaolo Pretelli e il suo abito rosso colpisce tutti: ecco quanto costa

Procede a gonfie vele la storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due si sono conosciuti all’interno della casa del GF Vip 5 e nel corso dei mesi, giorno dopo giorno, si sono innamorati. Un amore che è nato da un’amicizia e che diventa ogni giorno più forte. Come è emerso dall’intervista rilasciata dalla coppia a Verissimo, nella puntata andata in onda ieri 6 marzo 2021, su Canale 5. Per l’occasione, Giulia ha indossato un abito incantevole, che non è passato inosservato. Si tratta di un abito firmato YSL e il suo valore è di 2190 euro. Eh si, un look da capogiro per la splendida influencer.

E voi, avete seguito la puntata di ieri di Verissimo? Cosa ne pensate della coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia? Vi piacciono insieme?