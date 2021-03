Lolita Lobosco, anticipazioni quarta ed ultima puntata: omicidio o suicidio? Finale shock per la serie di Rai Uno con protagonista Luisa Ranieri.

Questa sera, 7 marzo 2021, è in onda la terza puntata de Le indagini di Lolita Lobosco, la fiction di Rai 1 con Luisa Ranieri. I numerosi telespettatori si chiedono quante puntate della serie andranno ancora in onda? Ebbene, la prossima sarà la quarta ed ultima puntata della miniserie, e sarà trasmessa domenica 14 marzo. Cosa accadrà nel tanto atteso finale di stagione? Ve lo sveliamo noi! In seguito le anticipazioni dell‘ultimo episodio dell’amatissima fiction dedicata alle vicende del vicequestore Lolita Lobosco.

Lolita Lobosco, anticipazioni quarta ed ultima puntata: andrà in onda domenica 14 marzo

Domenica 14 marzo su Rai Uno andrà in onda la quarta ed ultima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco. La miniserie con Luisa Ranieri si è rivelata un grandissimo successo e ha tenuto incollati alla tv milioni di telespettatori. Che, dopo la terza puntata andata in onda questa sera, 7 marzo, attendono con ansia il finale di stagione. Il quarto ed ultimo episodio della fiction andrà in onda domenica prossima e si intitola Gioco pericoloso. Lolita Lobosco accetterà di partecipare ad una rimpatriata di classe con gli ex compagni di liceo, accompagnata da Antonio Forte, suo compagno di banco all’epoca ed oggi collega in Polizia. Nel corso di questa rimpatriata, Lolita chiacchiererà con Vittorio, un suo ex compagno, scatenando la gelosia di Antonio. Il giorno dopo, la scoperta shock: Vittorio è morto e, secondo le prime ricostruzioni, sembra si tratti di suicidio, ma Lolita non sembra essere dello stesso avviso e decide di andare a fondo. Il vicequestore infatti non si sbaglierà e scoprirà che dietro la morte del suo ex compagno c’è ben altro.

Insomma, un finale di stagione col botto! Non resta che attendere l’ultima puntata della fortunatissima serie tv di Rai Uno. Appuntamento domenica 7 marzo 2021, alle ore 21 e 20. Non perdetevela!