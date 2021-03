Luisa Ranieri, spunta un retroscena davvero inedito: senza alcun dubbio, non l’avreste mai immaginato, di che cosa parliamo.

È una delle più grandi attrici di sempre, Luisa Ranieri. Attualmente in onda con Lolita Lobosco, di cui stasera, Domenica 7 Marzo, è attesa la terza puntata, la moglie di Luca Zingaretti decanta di un successo davvero incredibile. Nata a Napoli, ma trasferita molto presto a Roma, la bella Ranieri vanta di un curriculum più che invidiabile. E, soprattutto, ricco di esperienze lavorative davvero impressionanti. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? Sapete che, soltanto adesso, è saltato fuori un retroscena davvero inedito sul suo conto? In una sua intervista a Vanity Fair, la bellissima Luisa Ranieri si è ampiamente raccontata senza troppi peli sulla lingua. Ed ha raccontato su di sé questo retroscena davvero inedito. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, nulla di ‘grave’, state tranquilli. Una cosa, però, è certa: quando lo scoprirete, resterete davvero sbalorditi. Siete curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa.

Nata a Napoli il 16 Dicembre del 1973, Luisa Ranieri fa il suo debutto sul grande schermo nel 2001. Quando, davvero giovanissima, prende parte al film di Leonardo Pieraccioni, ‘Il Principe e il pirata’. E fa perdere la testa davvero a tutti. Non soltanto per la sua bellezza, ma anche per la sua incredibile bravura. Da quel momento, la sua carriera prende letteralmente il volo. Protagonista indiscussa di serie televisive, film e spettacoli teatrali, Luisa Ranieri è, senza alcun dubbio, una delle attrici più amate ed apprezzate dello spettacolo italiano. Amatissima e seguitissima, senza alcun dubbio, non tutti conoscono questo retroscena inedito della sua vita. Di che cosa stiamo parlando esattamente? In una sua intervista a Vanity Fair, datata 10 Dicembre del 2019, l’attrice napoletana ha raccontato di sé un lato che, molto probabilmente, non tutti conoscono. Di che cosa stiamo parlando? Ebbene. Sapete che, in fondo, Luisa Ranieri è timida? Si, avete letto proprio bene. Nonostante una carriera stellare e la sua spigliatezza dinanzi ai riflettori, l’attrice ha ammesso di essere timida. L’avreste mai detto? Noi decisamente no!

Avreste mai immaginato un retroscena del genere?