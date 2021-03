I Måneskin si confessano, e raccontano cos’è successo durante il lockdown: ecco come hanno vissuto tale periodo.

Il Festival di Sanremo è terminato, ieri, sabato 6 febbraio, e come orami è noto, a trionfare sono loro, i Måneskin , che con il brano Zitti e Buoni, hanno superato la concorrenza. L’ultimo televoto li ha portati a scontrarsi con Fedez e Francesca Michelin, ed Ermal Meta, ma il pubblico li ha portati dritti alla vittoria. Come sappiamo, la band è formata da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio. Li abbiamo conosciuti nel 2017, quando hanno preso parte all’undicesima edizione del talent X Factor Italia e, dopo aver superato le fasi iniziali del programma, sono riusciti a classificarsi al secondo posto, sotto la guida di Manuel Agnelli. Proprio quest’ultimo, nella serata dedicata alle cover ha duettato con la band, riscontrando un forte successo. Ebbene, i Måneskin, durante un’intervista, hanno raccontato come hanno vissuto il periodo lockdown: ecco quanto rivelato.

Måneskin, come hanno vissuto il periodo lockdown: la confessione della band

A trionfare al Festival di Sanremo 2021, i Måneskin , che con il brano Zitti e buoni sono riusciti a conquistare l’apprezzamento del pubblico. Ovviamente, data la loro presenza al Festival, sono stati travolti da numerose interviste. Durante una puntata di E’ qui Sanremo?, la band ha risposto alle varie domande poste, in particolare, alla questione pandemia hanno raccontato diversi aneddoti: “Essendo in quattro, abbiamo avuto alti e bassi, com’è normale, però quando qualcuno era giù, l’altro cercava di sostenerlo. Siamo stati molto produttivi durante il periodo lockdown, dobbiamo riconoscere la fortuna di essere un gruppo… Artisticamente parlando, avevamo modo di inviarci input tramite whatsapp, abbiamo scritto anche molti brani, poi ovviamente li abbiamo completati dal vivo, abbiamo sfruttato questo momento di solitudine“, hanno rivelato i componenti.

Come hanno confessato i 4 amatissimi artisti dell’ormai band di successo, grazie al fatto di essere comunque un gruppo , e non un solista, sono riusciti a non cadere, e ognuno ha mostrato all’altro un forte sostegno morale. Il lockdown ha portato alla nascita di diversi pezzi, che in seguito, dal vivo, Damiano, Victoria, Ethan, e Thomas hanno poi dato anima, alle parole dei testi.