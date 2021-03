I Måneskin sono la band del momento, chi è la voce del gruppo Damiano David: età, carriera, fidanzata, e il particolare tatuaggio ‘Il ballo della vita’.

Un trionfo meritatissimo, i Maneskin hanno guadagnato il primo posto al Festival di Sanremo 2021, con il brano ‘Zitti e buoni’. Il gruppo, formato da Damiano David, Victoria de Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, ha visto la nascita ai tempi delle scuole, quando la bassista Victoria e il chitarrista Thomas l’hanno fondato; in seguito, si è unito il cantante Damiano, e con un annuncio pubblicato su facebook, è stato completato dal batterista Ethan. Insieme, hanno raggiunto una forte notorietà nel 2017, quando hanno preso parte in veste di concorrenti all’undicesima edizione di X-Factor, aggiudicandosi il secondo posto. La voce della band è lui, Damiano David: scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Måneskin, chi è Damiano David: età, carriera, vita privata, e il tatuaggio ‘Il ballo della vita’

Ebbene, come abbiamo espresso, e com’è noto, Damiano David è la voce del gruppo i Maneskin, che soltanto da poche ore, ha trionfato al Festival di Sanremo 2021, portando sul palco il brano ‘Zitti e buoni’, e manifestando pienamente il loro spirito decisamente rock. Damiano è, appunto, il cantante del gruppo. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto. A quanto pare, è nato a Roma, l’8 gennaio, del 1999; appassionato di musica fin da bambino, decide di concentrarsi sulla carriera musicale, che l’ha poi portato nella band di successo. L’artista comincia a cantare a 6 anni; spirito ribelle e look originale, di certo, il suo aspetto, non passa inosservato, dato che oltre a mostrare la sua unicità, è anche un bellissimo ragazzo. E’ lui lo scrittore dei testi, come è stato raccontato in un’intervista a quattro a Le Iene. Proprio qui, ha rivolto che per intraprendere questa carriera ha dovuto insistere con i suoi genitori, ma per fortuna ci è riuscito ad arrivare al suo obiettivo.

Il gruppo si conosce da diversi anni, e come raccontato dal cantante, non ha mai pensato di abbandonare la band. Per quanto riguarda la sua vita privata, Damiano David è stato sempre molto riservato. Al momento si dichiara single, l’unica indiscrezione su qualche relazione sentimentale risale al 2017, quando finì il rapporto con Lucrezia Petracca. L’artista ha numerosi tatuaggi, che spesso mostra sui social. In particolare, a non passare inosservato, è una scritta sul petto, ll ballo della vita, titolo dell’album d’esordio del gruppo.