Sanremo 2021 è stato vinto dal famosissimo gruppo i Maneskin: dopo la vittoria, la band ha rotto il silenzio, le prime parole dopo il trionfo.

Sono loro i vincitori di Sanremo 2021: i Maneskin. Con il loro singolo ‘Zitti e buoni’, il famosissimo gruppo musicale ha trionfato nel corso dell’ultima serata del Festival. Classificatisi al primo posto e seguiti da Francesca Michielin e Fedez e da Ermal Meta, gli ex concorrenti di X-Factor hanno dato una vera e propria svolta alla storia della più grande manifestazione musicale. La loro musica rock e, soprattutto, la loro energia ha prevalso su tutti gli altri incredibili Big in gara. E sono riusciti così ad aggiudicarsi il titolo da vincitori. Da qui, quindi, si può chiaramente comprendere che la loro strada adesso è tutta in salita. Non che prima non lo sia stata, sia chiaro. Anzi, appena usciti dal famoso talent di Sky, la band ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Adesso, però, il loro clamore aumenterà sempre di più. E noi, ovviamente, non possiamo che essere felici e contenti per loro. Cosa ne pensano, però, i diretti interessati della loro vittoria? A distanza di pochissime ore dal loro trionfo sul palco dell’Ariston, il gruppo ha praticamente rotto il silenzio. Scopriamo le loro prime parole da vincitore dei Festival di Sanremo.

I Maneskin vincono Sanremo 2021: le prime parole dopo il loro trionfo

Quella conclusasi ieri, Sabato 6 Marzo, è stata, senza alcun dubbio, una vera e propria edizione di Sanremo che resterà nella storia. Non soltanto perché, data l’emergenza Coronavirus, il direttore artistico e tutta la sua squadra ha dovuto dare conto a diversi spiacevoli imprevisti, ma anche perché i suoi vincitori resteranno impressi nella mente di ciascuno di noi. Con la loro travolgente musica, energia e chi più ne ha, ne metta, i Maneskin hanno letteralmente conquistato il pubblico della Festival. Riuscendosi, così, ad aggiudicare il titolo di vincitori. Ecco, ma cosa ne pensano i diretti interessati della loro vittoria? A distanza di pochissime ore dal loro trionfo, la band ha deciso di rompere il silenzio. E, attraverso il loro canale Twitter ufficiale, hanno espresso le loro prime parole. Non soltanto, infatti, i Maneskin hanno spiegato a chi vorrebbero dedicare questo loro pezzo, ma non hanno affatto potuto fare a meno di esprimere la loro gioia per questo splendido traguardo della loro carriera.

‘Abbiamo fatto la rivoluzione’, sono proprio queste le esatte parole che i Maneskin, subito dopo la loro vittoria, hanno scritto sui loro canali social ufficiale. Parole che, tra l’altro, sono state pronunciato dal loro frontmen, Damiano, in diretta Instagram. ‘Grazie amici, abbiamo cambiato le regole, grazie’, dice il bel Davide in lacrime.