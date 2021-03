I Måneskin hanno trionfato alla 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021: qual è il significato del brano ‘Zitti e Buoni’.

Il Festival Di Sanremo 2021 si è concluso da poche ore, a trionfare alla 71esima edizione i Måneskin, che sono arrivati sul palco della tanto amata kermesse musicale con il brano ‘Zitti e Buoni’. La band composta da Damiano, Victoria, Ethan e Thomas ha rappresentato l’elemento più rock’n’roll di questa edizione. La notorietà è giunta nel 2017, quando partecipano al talent show X-Factor, che gli fa guadagnare un secondo posto. Successivamente, la loro musica scala le classifiche musicali; in particolare, il brano, Torna a casa, ha riscontrato un incredibile successo. Tutti siamo stati avvolti da questa meravigliosa canzone, che ha emanato grinta e passione. Ebbene, il gruppo ha vinto il Festival di Sanremo 2021, con Zitti e buoni, facendo letteralmente esplodere il palco. Scopriamo insieme il significato della canzone vincitrice.

I Måneskin vincono il Festival di Sanremo 2021: qual è il significato del brano ‘Zitti e buoni’

Un gruppo rock che ha scalato le classifiche musicale, i Måneskin hanno saputo farsi spazio nel mondo della musica, riscontrando un successo tanto forte e portentoso. Giovani e belli, hanno talento da vendere! Li abbiamo conosciuti ad X-Factor, e una volta fuori dal talent, hanno calcato numerosi palchi, facendo ‘impazzire’ gli ascoltatori. In queste cinque serate, possiamo dire, che insieme agli altri artisti in gara, sono stati i protagonisti del festival. Il televoto ha poi decretato la loro vittoria, con il brano ‘Zitti e buoni‘. Ma qual è il suo significato? Ebbene, Il brano manda un messaggio chiaro, la voglia di spaccare il mondo con ciò che più li rappresenta, la musica, di andare contro le consuete tendenze musicali, di portare avanti l’unicità, spezzando via tutto quanto possa essere definito banale. I Måneskin rompono le barriere, ‘zitti e buoni’, dicono, ‘fuori di testa e diversi da loro’, dicono, perchè ciò che rende unici è l’essere diversi, un brano di ribellione.

Ed è così, che i Måneskin hanno voluto mandare un messaggio chiaro, messaggio che emana la musica che circonda la band. Ed è proprio per questo, che il gruppo rock è tanto amato e apprezzato, per la loro unicità d’essere.