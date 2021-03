Attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, Marco Bocci ha annunciato il suo ritorno in tv: la fantastica notizia in arrivo.

Nato a Marsciano, in provincia di Perugia in Umbria, Marco Bocci sin da subito capisce qual è la sua più grande passione. E così, dopo un incontro con Giorgio De Virgilis, il bel Bocci inizia ad intraprendere la carriera da attore. Il suo debutto nel mondo teatrale, perché è proprio in questa ‘sfera’ che inizia a muovere i suoi primi passi, avviene intorno agli anni 2000. E da quel momento, lo sappiamo benissimo, non si è mai più fermato. Colonna portante di diversi spettacoli teatrali, film cinematografici e serie televisivi, il bellissimo marito di Laura Chiatti decanta di un successo davvero clamoroso. Che, a quanto pare, sembrerebbe non volersi affatto arrestare. Proprio qualche ora fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina social ufficiale, l’attore perugino ha annunciato al suo pubblico il suo ritorno in tv. Si, avete letto proprio bene: Marco Bocci ritornerà sul piccolo schermo. Ecco, ma quando? Volete saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa.

Marco Bocci in tv, l’annuncio a sorpresa: cosa bolle in pentola?

Carissimi sostenitori ed ammiratori di Marco Bocci, reggetevi forte. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: è in arrivo una splendida notizia in arrivo. Come dicevamo precedentemente, proprio qualche ora fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, l’attore perugino ha annunciato ai suoi sostenitori di stare ritornando sul piccolo schermo. Si, avete letto proprio bene. Dopo l’incredibile successo di ‘Squadra Antimafia’, ‘Solo’ ed altri veri e propri capolavori, il marito di Laura Chiatti si accinge a ritornare in tv. Volete saperne di più? Purtroppo, al momento, non possiamo svelarvi grandi cose. Anche perché, sia chiaro, anche lo stesso interessato non è affatto sceso nei minimi dettagli. Si è limitato, infatti, soltanto a dire che ritornerà in tv. E a noi, diciamoci la verità, già soltanto questa notizia ci fa letteralmente gioire.

‘Ci vediamo presto’, scrive Marco Bocci a corredo di questo scatto che lo ritrae in compagnia della regista Cinzia Ph Torrini. Noi non vediamo l’ora, voi?