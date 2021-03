Max Gazzè cade improvvisamente durante l’esibizione al Festival di Sanremo 2021: il video del volo alla superman, tra le poltrone, è già virale!

Il Festival di Sanremo 2021 si è concluso soltanto ieri sera, sabato 6 marzo, e ha visto trionfare la band rock i Maneskin. Il gruppo, con il brano ‘Zitti e buoni’, ha letteralmente mandato in delirio i telespettatori, conquistati dalla forza e dalla potenza della magnifica canzone, e certamente, dalla loro incredibile unicità. Durante la serata, abbiamo avuto modo di vedere tutte le esibizioni dei 26 big in gara, e sicuramente non è passata inosservata la performance di Max Gazzè, che in veste di supereroe, esattamente vestito da superman, si è lanciato sulle poltrone, prendendo una inaspettata caduta.

Festival di Sanremo 2021, Max Gazzè cade dalle poltrone: è accaduto durante l’esibizione

A sorprendere certamente il pubblico, Max Gazzè, l’artista che si è presentato sull’amato palco dell’Ariston con il brano ‘Il Farmacista’, manifestando, ancora una volta, come sempre, la sua forte originalità. Il Cantautore è in grado ogni volta di colpire l’attenzione del pubblico, le sue esibizioni e ovviamente la canzone scelta, non risultano mai banali; Gazzè non è mai scontato, e dimostra sempre di possedere quella vena artistica che abbraccia i grandi talenti. Ebbene, Max, durante l’esibizione di ieri, in vista dell’ultima serata, ha deciso di portare in scena Superman: vestito con un completo nero e occhiali da vista, tipico di Clark Kent, con sotto una maglia con il simbolo del protagonista scelto. Ma, mentre era intento a muoversi animatamente sul palco, si è lanciato verso le poltrone vuote, cercando di replicare il volo tipico del mitico supereroe. Purtroppo, l’artista è inciampato, cadendo tra le poltrone.

Al termine della performance, ha ammesso ad Amadeus di aver preso una bella caduta, sorridendo per l’accaduto. Ovviamente non si è trattato di nulla di grave. Il video del volo da Superman, è oggi, già virale, e sta facendo sorridere i suoi migliaia di fan. L’artista, nonostante questo lieve imprevisto accaduto proprio in diretta, continua a sorprendere con la sua originalità, manifestata pienamente nei suoi brani. Ed è proprio per questo che il pubblico apprezza considerevolmente il suo talento. Il brano portato al Festival di Sanremo, Il Farmacista, ha già letteralmente conquistato tutti.