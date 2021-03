La bellissima protagonista di questo scatto, ritratta da bambina, è oggi una celebre attrice: riuscite a capire di chi si tratta?

La splendida protagonista di questa foto è una celebre e talentuosa attrice: riuscite a riconoscerla e capire di chi si tratta? Cominciamo con qualche informazione biografica, così che possiate iniziare a farvi un’idea. Nata nel 1957 è originaria di Bari. Dopo il diploma in teatro, si è laureata al Dams di Bologna e il suo percorso artistico è iniziato in teatro. Dal punto di vista televisivo, il grande successo arriva con la partecipazione ad una fiction amatissima dal pubblico alla quale sono seguite interpretazioni davvero magistrali. Il suo talento, però, si è esteso anche al cinema con grande successo. Sposata e madre di un figlio, al momento è impegnata in una nuova fiction che sta già riscuotendo i favori del pubblico. Con l’aiuto di questi “indizi”, riuscite a intuire di chi si tratta?

Chi è la protagonista di questo scatto, celebre e amatissima attrice?

Guardatela bene, in questa foto era una splendida bambina alle prese con il primo giorno di scuola. Quegli occhioni e quel sorriso luminoso sono rimasti gli stessi che ammiriamo oggi nei ruoli che interpreta. La protagonista dello scatto che vi abbiamo mostrato poco fa è la talentuosa e bellissima Lunetta Savino! Attrice di successo, che ha dimostrato tutte le sue doti interpretative in ruoli indimenticabili a partire da “Un medico in famiglia”, passando per “Il coraggio di Angela”, “Felicia Impastato” e, al momento, ne “Le indagini di Lolita Lobosco”. Lunetta Savino ha condiviso questa foto sul suo profilo Instagram, seguito da oltre quarantamila follower. Eccola in uno scatto recente: la sua bellezza è rimasta la stessa, proprio come lo sguardo, profondo e magnetico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lunetta Savino (@lunettasavinooff)

Con gli “indizi” che vi abbiamo dato, avevate capito che la bambina in foto fosse la talentuosa Lunetta Savino? Siamo certi che la somiglianza innegabile sarà stata di grande aiuto!