Sanremo 2021, Fiorello l’ha detto in diretta, durante la kermesse musicale, la confessione inedita ha colpito il pubblico.

Come ormai è noto, Amadeus e Fiorello, durante la conferenza stampa hanno rivelato che non saranno al Festival di Sanremo 2022. Una notizia che sicuramente ha lasciato un po’ d’amaro a coloro che amano pienamente il simpatico duo. Ebbene, durante la diretta di ieri, abbiamo assistito, come anche nelle precedenti serate, a diversi momenti esilaranti ed emozionanti, di cui protagonisti sono stati proprio loro. Ovviamente, non è mancato il riferimento al prossimo Sanremo, e Fiorello ha espresso attraverso parole che hanno colpito, il suo pensiero.

Fedstivald i Sanremo 2021, Fiorello lo confessa in diretta: “A chi verrà dopo di noi…”

Il Festival di Sanremo 2021 è giunto al termine, e a portare a casa la vittoria sono stati i Maneskin, con il brano Zitti e buoni. Il gruppo ha letteralmente fatto esplodere il palco della kermesse musicale, mostrando una grinta incredibile e una forte passione. Come ormai è noto, Amadeus e Fiorello, durante la conferenza stampa, avvenuta qualche ora prima, avevano espresso la volontà di non esserci il prossimo anno. Ebbene, Fiorello, in diretta, ha voluto esprimere un pensiero al riguardo, manifestando una profonda sensibilità: “A chi verrà dopo di noi, auguro ospiti, musica, tanto pubblico. Vi auguro un’orchestra e un Sanremo pieno di ospiti internazionali. Se sarà così, vorrà dire che tutto è andato bene“. Amadeus, prima, dal suo canto ha ribadito: “E’ stato un onore e una gioia, ma non vedo l’ora di tornare alla mia normalità“. Non sono mancate le battute, che hanno contornato l’atmosfera in tutte le cinque serate.

Queste le parole dello showman che hanno colpito i telespettatori, sicuramente dispiaciuti di non avere il piacere, l’anno prossimo, con il Festival di Sanremo 2022, di vedere sul palco, insieme, Fiorello e l’amatissimo Amadeus.