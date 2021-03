A trionfare a Sanremo 2021 sono stati proprio i Maneskin: subito dopo la loro vittoria, è giunto un commento davvero inaspettato.

‘Abbiamo fatto la rivoluzione’, sono proprio queste le esatte parole che i Maneskin, a distanza di pochissime ore dalla loro vittoria a Sanremo 2021, hanno scritto sul loro account social ufficiale. Classificatisi al primo posto e seguiti dalla coppia Francesca Michielin e Fedez con la loro canzone ‘Chiamami per nome’ e da Ermel Meta con ‘Un milione di cose da dirti’, il famosissimo gruppo ha lasciato il vero e proprio segno sul palco dell’Ariston. E, senza alcun dubbio, davvero difficilmente potranno essere dimenticati. Intitolata ‘Zitti e buoni’, la canzone dei Maneskin è riuscita a conquistare davvero tutti. E non siamo i soli a dirlo, sia chiaro. Dopo pochissime ore dal loro trionfo, su Instagram, è spuntato un commento davvero inaspettato. E che, soprattutto, è ricco di parole di orgogli. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: da chi proviene? Chi è colui o colei che, subito dopo il trionfo della band, non ha affatto potuto fare a meno di esprimere la propria opinione? Siete curiosi di saperne di più? Ci pensiamo immediatamente!

Sanremo 2021, i Maneskin trionfano: arriva il commento inaspettato proprio da lui

Con la loro musica travolgente e la loro energia, i Maneskin sono riusciti ad aggiudicarsi il podio di Sanremo 2021. Classificatisi al primo posto del Festival, il famosissimo gruppo di X-Factor ha scritto la vera e propria storia della più grande manifestazione musicale. Come facciamo a saperlo? Beh, la risposta è davvero semplice. Appena appresa la notizia della loro vittoria, sono apparsi numerosi commenti di apprezzamento e di congratulazione per il loro trionfo. Tra questi, è spuntato anche un commento inaspettato. E che, senza alcun dubbio, avrà riempito il cuore di ciascun membro della band ancora di più ricco di gioia. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Chi è colui o colei che ha espresso chiaramente la propria opinione in merito alla vittoria dei Maneskin a Sanremo? Siete proprio curiosi di saperlo? Ebbene. Se vi dicessimo Vasco Rossi, ci credereste? Avete letto proprio bene: è il re del rock che, a distanza di pochissime ore dal trionfo della band, non ha affatto potuto fare a meno di rivolgere i suoi più sinceri complimenti. Vediamo molto più da vicino il messaggio dedicato al gruppo musicale.

‘Rivoluzione Sanremo. Vincono i Maneskin. Il popolo del rock ha votato’, è proprio questo il messaggio che Vasco Rossi, appena appresa la notizia della loro vittoria, ha scritto sul suo canale social ufficiale. Siete d’accordo con le parole del re del rock? Noi decisamente si!