Sabato 6 Marzo è stato decretato il vincitore del Festival di Sanremo 2021: di chi stiamo parlando esattamente? Scopriamolo insieme.

Siamo giunti alla fine di questa settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Proprio Sabato 6 Marzo è andata in onda, infatti, la puntata finale della più grande manifestazione italiana di musica. Al termine della quale, come ogni gara che si rispetti, è stato decretato il suo vincitore. Si, avete letto proprio bene. A distanza di ben cinque serate dalla puntata di esordio, il simpaticissimo e bravissimo Amadeus ha annunciato il vincitore di Sanremo 2021 in diretta televisiva. Ecco, ma chi è stato? Dopo la vittoria di Gaudiano per la sezione Nuove Proposte, chi è il big in gara che è riuscito ad aggiudicarsi il premio finale? C’è da ammettere che, mai come quest’anno, la decisione è stata particolarmente difficile. Tutti i ventisei big in gara, infatti, hanno rappresentato il fior fiore della musica italiana. E, soprattutto, hanno saputo portare sul palco dell’Ariston dei singoli davvero pazzeschi. Purtroppo, però, soltanto uno di loro è riuscito ad aggiudicarsi il titolo di vincitore. Ecco, ma secondo voi, chi? Chi è colui o coloro, data la presenza anche di gruppi musicali in gara, che, dopo la vittoria di Diodato con ‘Fai Rumore’, avranno la possibilità di esibirsi all’Eurovision?

Vincitore Sanremo 2021: chi ha trionfato nella settantunesima edizione del Festival

Si è conclusa proprio Sabato 6 Marzo l’incredibile ed imperdibile edizione di Sanremo 2021. Un’edizione che, diciamoci la verità, resterà, senza alcun dubbio, nella mente di tutti noi. Non soltanto perché, come ogni anno, i ventisei big in gara sono stati davvero eccezionali, ma anche perché è stata dettata da diversi imprevisti. A partire, quindi, dalla notizia della positività di un membro dello staff di Irama. Che, tra l’altro, ha determinato il suo continuo in gara, ma in modo completamente diverso rispetto a tutti gli altri concorrenti. Fino alla notizia della positività di Simona Ventura pochissime ore prima del suo ritorno sul palco dell’Ariston. Tralasciando, però, questi ‘aspetti’, c’è da dire che, così come l’edizione scorsa, anche questa settantunesima è stata ricca di momenti divertenti e, soprattutto, incredibili. Ecco, ma chi tra i ventisei big in gara è riuscito ad aggiudicarsi il titolo da vincitore? Proprio nel corso della quinta serata, Amadeus ha eletto il suo nome. Ma siete curiosi di saperlo? Siete pronti? Ebbene. Scopriamolo insieme.

Si, avete visto proprio bene. I Maneskin, con il loro ‘Zitti e Buoni’, sono riusciti ad aggiudicarsi la vittoria di Sanremo 2021. Il gruppo, infatti, si è aggiudicato il primo posto. Al secondo, invece, si sono classificati Francesca Michielin e Fedez con il loro ‘Chiamami per nome’. Ed, infine, al terzo posto si è classificato Ermal Meta con il singolo ‘Un milione di cose da dirti’