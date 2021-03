Ha trionfato ieri sera aggiudicandosi la vittoria al Festival di Sanremo 2021 insieme alla band dei Maneskin: Victoria De Angelis è fidanzata?

Hanno stupito tutti con il loro brano rock ‘Zitti e buoni’: i Maneskin sono senza dubbio la vera novità di questo settantunesimo Festival di Sanremo. Arrivati sul podio ieri sera insieme a Francesca Michielin, Fedez ed Ermal Meta, alla fine hanno trionfato vincendo l’ultima edizione della kermesse. Dopo averli conosciuti nel 2017 ad X Factor 11, i Maneskin sono ormai lanciati definitivamente nel firmamento della musica. Il loro frontman, Damiano David, ha stupito tutti con la sua reazione commossa quando insieme alla sua band è stato proclamato vincitore dell’importantissima manifestazione. Anche gli altri componenti del gruppo hanno manifestato una grande emozione sul palco ieri sera. Una di loro è Victoria De Angelis, giovanissima e talentuosa, unica donna dei Maneskin. La ventenne è una bravissima bassista molto seguita ed amata, ma cosa sappiamo della sua vita privata?

Victoria De Angelis, la vita sentimentale della bassista dei Maneskin

Vent’anni, romana ma di origini danesi, Victoria ha dimostrato una padronanza del palcoscenico davvero lodevole per la sua età. D’altronde, la musica è sempre stata la sua grande passione e, a quanto pare, al Teatro Ariston si è sentita come a casa. Affacciatasi alla musica a soli 8 anni, inizia a suonare il basso intorno ai 12 anni. Al liceo scientifico incontra il chitarrista Thomas Raggi e con lui e Damiano David, fonda il gruppo Måneskin, a cui si aggiungerà il batterista Ethan Torchio. Con il suo stile hippie chic è colei che si occupa del look del gruppo. Molti si sono incuriositi su un aspetto della vita privata di Victoria e si chiedono se la bassista sia fidanzata. A tal proposito non si sa molto, fatto sta che lei si è definita “Non impegnata ma impegnativa”.

Pare quindi che al momento non sia fidanzata, anche se tempo fa alcuni rumors avevano insistito su una presunta relazione tra lei e Damiano. I due però hanno sempre smentito questa voce dicendo di essere legati solo da una profonda amicizia.