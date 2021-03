Avete mai visto la mamma di Alberto Matano? Spunta una foto sul profilo Instagram del giornalista, si somigliano come due gocce d’acqua.

Alberto Matano è ormai da anni un volto familiare per il pubblico. Prima giornalista di punta del TG1, poi conduttore de La vita in diretta dal lunedì al venerdì pomeriggio sempre sulla prima rete della tv pubblica, Matano ha saputo conquistare il pubblico giorno dopo giorno. Richiestissimo in molti programmi, il giornalista, scrittore e conduttore calabrese fa parte già da qualche edizione anche della squadra di Ballando con le stelle e domani sera, martedì 9 marzo presenterà su Rai 1 la serata dedicata a Loredana Bertè “Non sono una signora”. Figlio di un biologo e di un’ex insegnante, ha frequentato il liceo scientifico e si è laureato in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma. La sua passione però è sempre stata il giornalismo e nel 1999 diventa professionista in questo settore. Proprio in queste ore Matano ha condiviso via social una foto di sua mamma: una donna di gran classe che, tra l’altro, gli somiglia tantissimo.

Alberto Matano, su Instagram la foto della mamma: che classe!

Dal suo seguitissimo profilo Instagram si può dedurre quanto Alberto Matano sia apprezzato dal pubblico. Abbastanza attivo sul popolare social network, il conduttore de La vita in diretta ama condividere con i follower immagini che lo immortalano durante il lavoro o la vita di tutti i giorni. Come anticipato, il giornalista ha pubblicato in queste ore un’immagine che ritrae la sua bella mamma. Le parole della didascalia al post sono una dolcissima dedica per la festa della donna. “Mia madre oggi. Lei mi ha insegnato che i diritti delle donne sono i diritti di tutti, che la parità di genere è un valore assoluto, che ognuno di noi deve fare la sua parte contro violenze, intolleranza e discriminazioni. Perché ogni giorno è l’8 marzo”, scrive Alberto sotto la foto.

Avete notato l’incredibile somiglianza tra i due? Complimenti all’eleganza della signora, a cui il figlio si sarà ispirato sicuramente.