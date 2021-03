Quali lavori svolgevano Aldo, Giovanni e Giacomo prima di diventare famosi? Il retroscena che pochi conoscono sul famoso trio.

Torna stasera in tv su Italia 1, con il film ‘Tre uomini e una gamba’, l’amatissimo trio comico formato da Aldo, Giovanni e Giacomo. La storia di questi strepitosi artisti potrebbe essere d’esempio per tutti coloro che hanno un sogno nel cassetto. Circa trent’anni di carriera e di successi iniziati con il duo formato da Aldo e Giovanni, “I Suggestionabili”. Sì, perché fu solo nel 1985 che Giacomo incontrò quelli che sarebbero stati i suoi compagni nel trio che li ha resi famosi. Per festeggiare i 25 anni di carriera partirono per una tournée in Italia e all’estero segnando un altro successo nel loro percorso professionale. Forse le loro battute risultano così irresistibili per il pubblico proprio perché nascono da semplici episodi di vita quotidiana. Come hanno spiegato i tre attori, sono nati proprio così alcuni dei loro sketch più conosciuti. Ma cosa facevano questi bravissimi attori prima di diventare così famosi?

Aldo, Giovanni e Giacomo, i loro lavori prima di diventare attori: lo sapevate?

Baglio, Storti e Poretti (questi i loro cognomi) hanno esordito come trio comico nel 1991 insieme a Marina Massironi, ex compagna di Giacomo. La loro storia professionale inizia al Caffè Teatro di Verghera di Samarate e su consiglio di Maurizio Castiglioni, formano il quartetto noto come “Galline Vecchie Fa Buon Brothers“. Qui nasceranno i loro tormentoni, I Bulgari e Tel chi el telùn. Attualmente sono tutti e tre sposati e hanno avuto figli dalle rispettive mogli. Prima di spiccare il volo verso l’incredibile successo che poi hanno ottenuto, ognuno di loro svolgeva un lavoro molto diverso da quello dell’attore. Aldo era un dipendente della Stipel, Giovanni era un insegnante di acrobazie e Giacomo era addirittura un infermiere. Siamo certi che non lo avreste mai immaginato!

E voi, vi gusterete di nuovo le irresistibili battute di ‘Tre uomini e una gamba’ stasera?