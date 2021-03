Non solo L’Isola dei Famosi: l’ex tronista Andrea Cerioli starebbe per sbarcare anche in un altro programma tv, ecco dove lo rivedremo.

Tra i naufraghi della prossima edizione de L’Isola dei Famosi ci sarebbe anche lui, ma a quanto pare rivedremo presto Andrea Cerioli in tv anche in un altro programma. Dopo essere sparito dal piccolo schermo per un bel po’, l’amatissimo ex tronista di Uomini e Donne, che partecipò a Temptation Island e al Grande Fratello, tornerà a deliziare gli occhi delle sue fan in ben due trasmissioni. Lo rivela il sito di Davide Maggio annunciando per mercoledì 17 marzo la prima puntata della versione italiana di un famoso programma americano. Si tratta di otto puntate in cui ogni mercoledì alle ore 21:10 vedremo delle celebrità aprire le porte delle loro abitazioni. Scopriamo nel dettaglio di quale format stiamo parlando.

Andrea Cerioli di nuovo in tv: l’ex tronista è tra i protagonisti di un nuovo programma

Il programma in questione è Mtv Cribs Italia , una versione nostrana del celebre programma in onda da tempo negli Usa. Un gruppo di personaggi famosi mostrano ai telespettatori le loro case condividendo una parte della loro quotidianità. E’ Davide Maggio a svelare quali saranno i primi sei vip che parteciperanno a questa prima edizione italiana. Nella prima puntata avremo il produttore discografico Charlie Charles insieme all’amico e collega Sfera Ebbasta. Poi sarà la volta del seguitissimo influencer Luca Vezil, fidanzato di Valentina Ferragni. Per il secondo appuntamento di mercoledì 24 marzo ci sarà il giocatore della Lazio Luis Alberto e la Defhouse, casa abitata da otto ragazzi famosi sul popolare social network TikTok. Inoltre, il 31 marzo sarà protagonista della puntata un volto familiare di Mtv, Elettra Lamborghini. Proprio il 31, oltre alla famosa ereditiera, ci sarà anche Andrea Cerioli. L’ex concorrente del Grande Fratello non sarà però da solo, perché a partecipare al programma con lui ci sarà anche la fidanzata Arianna Cirrincione.

E voi seguirete la prima stagione di Mtv Cribs Italia?