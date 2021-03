Anticipazioni Uomini e donne, puntata di lunedì 8 marzo: un inizio scoppiettante, in studio la sfilata dei cavalieri del trono over.

Una nuova puntata di Uomini e donne andrà in onda oggi, lunedì 8 marzo, e come sempre i colpi di scena non mancano ad animare l’atmosfera in studio. Il programma, che vede la conduzione dell’amatissima Maria De Filippi, è seguitissimo, da anni riscontra un successo davvero portentoso. Ebbene, nelle puntate precedenti abbiamo assistito ad un avvicinamento tra Roberta di Padua e Riccardo Guarnieri, dopo un lungo periodo di allontanamento fra i due. Oggi, a sorprendere i telespettatori dovrebbe esserci una nuova sfilata, ma questa volta troveremo i cavalieri del trono over in passerella.

Anticipazioni Uomini e donne, lunedì 8 marzo 2021: accadrà oggi in studio

Tra poche ore, una nuova puntata di Uomini e donne allieterà il nostro pomeriggio. A causa dell’emergenza sanitaria, sono stati apportati vari cambiamenti, infatti, abbiamo visto l’unione del trono classico e del trono over. Ebbene, la puntata che andrà in onda oggi, secondo le anticipazioni, dovrebbe iniziare con la sfilata dei cavalieri del trono over, tema ‘L’amore come in un film’. Ma colpo di scena, proprio durante questo momento, dovrebbe svolgersi una forte discussione che circonderà Maurizio G. Infatti, Maria darà all’uomo un dieci, e riceverà l’attacco proprio da Gianni Sperti, dato che secondo l’opinionista dovrebbe dare anche ad Alessandro di più, visto che escono insieme. Alla fine, la dama darà il massimo voto anche a lui. Durante la puntata trasmessa oggi, dovrebbe essere mandato in onda un videoclip, che vede la discussione di Maria e Maurizio.

L’opinionista, a quanto pare, continuerà a criticarli, perchè vede in loro solo falsità. Durante questo confronto, Anche Gemma Galgani potrebbe prendere parola, ricevendo da Maurizio parole di accusa, infatti, l’uomo dirà alla dama di essere rancorosa nei suoi confronti, dato che non ha ricevuto quello che lei voleva da lui.