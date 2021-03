Avanti un altro torna in tv: cosa è cambiato in studio, il dettaglio non sfugge ai telespettatori di Canale 5.

Questa sera, su Canale 5, una bellissima sorpresa per i telespettatori di Avanti un altro! La divertentissima trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti è tornata in onda, nella consueta fascia del preserale. Un programma che il pubblico desiderava tanto di rivedere in onda, per trascorrere qualche ora in spensieratezza, in un periodo così delicato e difficile. A, a questo proposito, in tanti si chiederanno se nello studio di Canale 5 è cambiato qualcosa, proprio in ragione del Covid. Ecco come si è svolta la prima puntata dell’amatissimo quiz.

Avanti un altro torna in tv: cosa è cambiato in studio nella nuova edizione del divertentissimo quiz

Quanto vi era mancato Avanti un altro? Finalmente, da stasera 8 marzo 2021, l’amatissimo programma targato Bonolis -Laurenti torna a farvi compagnia tutte le sere. L’orario è sempre il solito, quello della fascia preserale delle 18 e 45. E anche il meccanismo del gioco è rimasto invariato, con tanto di domande della bellissima Miss Claudia Ruggeri a capo del bizzarro salottino. In ragione dell’emergenza sanitaria presente nel nostro Paese, però, in studio qualcosa è cambiato. A partire dal pubblico presente che c’è ma è chiaramente diminuito: le persone presenti in puntata sono munite di mascherine, divise dal plexiglass e ben distanziate. E una barriera di plexiglass separa anche Bonolis e Laurenti, che continuano comunque a sedere uno di fianco all’altro nella postazione di fronte al concorrente.

Novità purtroppo inevitabili in un periodo come questo che stiamo vivendo. Ricordiamo inoltre che, oltre alle puntate in onda tutti i giorni alle 18 e 45, sono previsti alcuni appuntamenti speciali in prima serata. Puntate in cui vedremo in studio anche molti personaggi noti, come gli ex concorrenti del GF Vip. Quando andrà in onda Avanti un altro di sera? Con ogni probabilità di venerdì sera, a partire da metà marzo. Nulla, però, è ancora certo. Noi non vediamo l’ora di scoprire tutte le novità di questa edizione, e voi?