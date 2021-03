Awed sarà un nuovo concorrente dell’Isola dei famosi, ma sapete chi è l’ex fidanzata? La conosciamo benissimo: è una famosissima attrice.

Simone Paciello, meglio noto come Awed, insieme a Elisa Isoardi, Brando Giorgi, Drusilla Gucci ed altri, sarà presente nel cast di questa nuova edizione dell’Isola dei famosi. A renderlo noto, oltre al primo post ufficiale condiviso sulla pagina Instagram ufficiale del programma, è stato proprio il diretto interessato. Che, in una sua ultima fotografia social nei panni di naufrago, ha scritto: “Ormai manca sempre meno. Consigli su come buttarsi da un elicottero senza perdere la vita?”. Da come si può chiaramente comprendere, quindi, l’ironia non gli manca di certo. Ma, diciamoci la verità, di questo ne abbiamo avuto la conferma proprio in quei video Youtube che l’hanno reso celebre. Simpaticissimo e divertentissimo, il giovane Awed condivide ogni cosa in questi filmati. Tra le tante cose, abbiamo anche conosciuto la sua ex fidanzata. Ecco, ma sapete chi è? È volto noto in tv e sicuramente l’avete già vista. Scopriamo qualcosa in più.

Awed, la sua ex fidanzata è proprio lei: la conosciamo benissimo

Noti o meno al mondo dello spettacolo, attorno ad ogni naufrago de L’Isola dei Famosi si crea un enorme curiosità soprattutto riguardo la loro vita sociale. È il caso di Awed, noto Youtuber. Agli occhi dei più curiosi non è sfuggito un dettaglio importante della sua vita personale, stiamo parlando dell’ex fidanzata. Dal web, youtube e Instagram sono tanti i video e le foto che lo ritraggono insieme a Ludovica Bizzaglia. Ebbene sì. È proprio lei un suo vecchio amore di cui custodisce un bel ricordo dal momento che non ha eliminato dai social gli scatti insieme. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Ludovica Bizzaglia è un volto noto sul piccolo schermo. L’abbiamo, infatti vista nei panni di Anita in ‘Un posto al sole’, ma ha anche partecipato a Una vita in bianco insieme a Giulia De Lellis.

I due si conobbero sul cast di Natale a sud e dopo un po’ di tempo iniziarono a frequentarsi. La storia è finita per motivi mai resi noti da entrambi le parti. Oggi Awed sembrerebbe single mentre la Bizzaglia dopo una lunga relazione con il napoletano Cristiano Piccirillo, chef napoletano, oggi è fidanzata con Alessandro Renato Sollevanti con cui ha comprato anche casa.