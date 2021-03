Drusilla Gucci sarà presente alla nuova edizione dell’Isola dei famosi, ma avete mai visto i suoi genitori? Non potevano mancare gli scatti

Mancano poco più di una settimana all’inizio del reality della sopravvivenza, stiamo parlando dell’isola dei famosi. I naufraghi sono stati confermati, gli opinionisti e l’inviato anche. Ilary blasi sarà la conduttrice di questa nuova edizione dell’Isola dei famosi. Quindi la bionda romana tornerà sul piccolo schermo in nuova avventura, mentre a metterla in contatto con la paradisiaca isola delle Honduras sarà Rosolino. Nel cast, come concorrenti, si possono notare nomi interessanti, molti sconosciuti al mondo della televisione e che il pubblico non vede l’ora di conoscere. Tra questi spicca il nome di Drusilla Gucci. Un cognome importante e che ha sicuramente una certa risonanza nel mondo dello spettacolo e soprattutto della moda. Ma sapete chi sono i genitori della famosa ereditiera? Scopriamolo insieme.

Drusilla Gucci, avete mai visto i suoi genitori?: gli scatti su Instagram

15 Marzo 2021: è proprio questa la data tanto attesa in cui andrà in onda la prima puntata dell’Isola dei famosi. In questi giorni il pubblico sta cercando di scrutare meglio le personalità che prenderanno parte a questo reality. Grande curiosità si è creata sicuramente attorno al nome di Drusilla Gucci, esponente della famosa casa di moda conosciuta in tutto il mondo. Di lei abbiamo poche informazioni perché non è nota al mondo dello spettacolo. Ma, dal suo profilo Instagram, possiamo però capire che come professione fa la modella. Che ama la scrittura e la letteratura. Ed, infine, che è la social media management di un’agenzia di comunicazione. Ma non solo. Proprio attraverso il suo canale, la bella manager ha anche mostrato una foto insieme alla sua famiglia. Voi avete mai visto i suoi genitori? Anzi, sapete chi sono? Suo padre Uberto è molto riservato e anche su Instagram, infatti possiamo notare che ha un profilo privato. Mentre sua madre Stefania è molto attiva sui social. Conta circa 2258 Follower sul suo profilo Instagram e sappiamo che è una consulente di moda e di lusso e ama viaggiare. Appurate queste notizie, voi li avete mai visti? Guardiamoli molto più da vicino.

Insomma, una famiglia davvero splendida, c’è da ammetterlo.