L’Isola dei Famosi, conoscete i dettagli sulla storia d’amore tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini? Vi raccontiamo della sua vita privata: sapete se è impegnata oggi?

L’Isola dei Famosi sta per ripartire: lunedì 15 marzo parte l’edizione del reality show che si svolge in Honduras. I naufraghi sono pronti a volare verso una nuova avventura: chi riuscirà a sfidare la fame, gli ostacoli, la convivenza, fino alla fine del programma? Ilary Blasi sarà al timone del programma e sarà accompagnata da Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi che vestiranno i panni di opinioniste. Nel cast c’è anche Elisa Isoardi: è lei una delle naufraghe che prenderanno parte al programma. Vi abbiamo parlato già della sua carriera, della sua vita: ma cosa sappiamo sul suo privato? Attualmente ha un compagno? E chi sono i suoi ex? Tutti conosceranno qualcosa sulla storia d’amore tra lei e Matteo Salvini… Siamo qui per svelarvi tutto sulla conduttrice italiana, classe ’82!

L’Isola dei Famosi, vita privata di Elisa Isoardi: dalla storia con Matteo Salvini ad oggi

Elisa Isoardi è stata al centro della cronaca rosa dal 2015 per la sua storia d’amore con Matteo Salvini. La loro relazione ha fatto molto chiacchierare, soprattutto dopo alcune dichiarazioni della Isoardi. La conduttrice ai microfoni di Verissimo raccontò: “Con Matteo sono stati anni d’amore bellissimi. Io l’ho amato tantissimo, è stata la storia più importante della mia vita. Dopo tre anni, ho solo ricordi belli, però ci sono voluti tre anni per metabolizzare. Quando si ama tanto, si soffre tanto”. Dopo la fine della storia con Salvini, la Isoardi ha frequentato per qualche tempo Alessandro Di Paolo, un imprenditore. E oggi?

Il famoso volto televisivo, naufraga de L’Isola dei Famosi 2021, risulta al momento single. A Silvia Toffanin ha raccontato di esser pronta a ricevere e dare amore ma al momento non c’è nessuno che le fa battere il cuore. Un suo desiderio sarebbe quello diventare mamma.