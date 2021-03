L’ex amatissima tronista di Uomini e Donne è diventata mamma per la prima volta: che splendida notizia, benvenuta Anastasia!

Senza alcun dubbio, questo giorno le resterà impresso nella mente per sempre. Proprio oggi, Lunedì 8 Marzo 2021, l’ex amatissima tronista di Uomini e Donne è diventata mamma per la prima volta. Ad annunciarlo, è stata proprio la diretta interessata attraverso il suo canale social ufficiale. Proprio pochissimi istanti fa, attraverso un post super emozionante condiviso sulla sua pagina Instagram, la giovanissima influencer non ha affatto potuto fare a meno di annunciare la nascita della sua primogenita. E di rendere, quindi, partecipi i suoi sostenitori di questa splendida notizia. ‘Sei la ragione della nostra esistenza’, scrive l’ex tronista a corredo di questo scatto che la sua mano accanto a sua figlia. Ebbene, ma la domanda adesso è più che lecita: di chi stiamo parlando? Chi è l’ex tronista che, proprio nel giorno dedicato alle donne e alla loro forza, ha messo la sua donna? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, la giovanissima di cui stiamo parlando è stata molto amata, e lo è tuttora, dal pubblico italiano. Siete curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa.

L’ex tronista è diventata mamma per la prima volta: fiocco rosa, benvenuta piccola Anastasia!

Sempre attivissima e, soprattutto, dedita a rendere partecipi i suoi sostenitori su tutto quello che riguarda la sua vita e la sua quotidianità, proprio pochissime ore fa, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha affatto potuto fare a meno di annunciare ai suoi sostenitori di essere diventata mamma per la prima volta. Dapprima con un’Instagram Stories e poi con un post social, la giovanissima influencer ha annunciato la nascita della piccola Anastasia. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Ebbene. Stiamo facendo riferimento proprio a lei: Ludovica Valli! Dopo la nascita della sua nipotina, figlia di Beatrice, la giovanissima Valli è diventata mamma della sua primogenita. Una gioia davvero immensa, da come si può chiaramente comprendere. E che, nonostante le prime ore del mattino, ha avuto un eco davvero pazzesco. Pensate, appena appresa la notizia della nascita della piccola Anastasia, il post in questione ha riscosso un successo davvero clamoroso. Anche perché, diciamoci la verità, con i tempi che corrono, le notizie che riguardano le nascite, sono sempre bene accette.

Ludovica Valli e il suo compagno Gianmaria Di Gregorio, quindi, sono diventati genitori della piccola Anastasia. Tantissimi auguri, carissimi ragazzi. Da oggi per voi inizierà una nuova vita piena di gioia, sorrisi e tanto, ma tanto amore!