Floriana Secondi non è stata confermata nel cast dei concorrenti dell’Isola dei famosi: ecco il retroscena svelato in diretta radio riguardo l’esclusione dal reality.

Lunedì 15 Marzo inizierà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, ma purtroppo Floriana Secondi non sarà presente nel cast. Seppure il suo nome sembrava essere già confermato ed anche lei era pronta a partire per l’Honduras, qualcosa non deve essere andato per il verso giusto. Dal momento che, come sappiamo, purtroppo l’ex vincitrice del GF non figura affatto nel cast ufficiale del programma. Un grosso boccone amaro, da come si può chiaramente comprendere. Che, tra l’altro, la Secondi difficilmente ha mandato giù. E ne da la conferma lo sfogo a cui, in una recentissima puntata di Pomeriggio Cinque, la simpaticissima Floriana si è lasciata andare. ‘Mi stavo preparando da tre mesi’, ha detto l’ex gieffina nello studio televisivo di Barbara D’Urso. Ecco, ma cos’è successo dopo? Purtroppo, nulla di buono. Il cast ufficiale, ormai, è partita alla volta dell’Honduras. E Floriana, a Radio Smeraldo, non ha affatto potuto fare a meno di continuare a professare la sua delusione. Scopriamo insieme le sue parole.

Floriana Secondi, il retroscena svelato sull’esclusione dal L’Isola dei Famosi

Dopo l’ultimo sfogo nello studio televisivo di Pomeriggio Cinque, Floriana Secondi è ritornata a parlare della sua mancata partecipazione a L’Isola dei Famosi. E, in una sua recente intervista radiofonica a Radio Smeraldo, non ha affatto potuto fare a meno di continuare a professare la sua delusione per questa esclusione, a detta sua, inaspettata. ‘All’ultimo giorno mi hanno detto di no, neanche come riserva’, ha detto l’ex vincitrice del GF in radio. Ma non solo. In quest’occasione, la Secondi ha dichiarato di volersi mettere nuovamente in discussione. E questa era la giusta opportunità, ma sopratutto il giusto programma per le sue corde. Proprio nell’adventure reality, infatti, Floriana avrebbe potuto mostrare agli italiani il cambiamento che ha avuto negli anni. E far conoscere, quindi, una nuova persona. Non sappiamo cosa sia esattamente successo, sia chiaro. Fatto sta che, all’ultimo minuto, sembrerebbe che le abbiano detto che non poteva concorrere neanche come riserva.

“Me lo sono tolto dalla testa. Se non mi vogliono non mi metto a elemosinare. Non ho bisogno di stare a piangere. Io casco in piedi, vado a lavorare. Sono molto umile”, queste le ultime parole della bionda romana alla radio. Floriana quindi non parteciperà allo show, ma chissà come si evolveranno le cose in corso programma. Lo scopriremo solo seguendo l’Isola dei famosi da Lunedì 15 Marzo su Canale 5.