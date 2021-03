In collegamento con Che tempo che fa, il giornalista Gigi Marzullo ha annunciato di essere risultato positivo al Covid: le sue condizioni.

Un altro personaggio noto fa saper di aver contratto il Covid: stavolta si tratta del giornalista e conduttore Rai Gigi Marzullo, attualmente in quarantena. L’annuncio è stato fatto ieri sera dal diretto interessato durante la puntata di Che tempo che fa. Una notizia che conferma la necessità di prudenza di questo periodo, caratterizzato da un aumento esponenziale dei contagi. Ogni giorno centinaia di nuovi casi si aggiungono ad una lista che dall’anno scorso preoccupa tutti noi. Recentemente Simona Ventura ha dovuto rinunciare a presenziare ad una puntata del Festival di Sanremo; Irama non ha potuto esibirsi in diretta per l’accertata positvità di un membro del suo staff. Insomma, considerando solo l’elenco dei personaggi famosi colpiti dal maledetto Coronavirus, ci si può fare un’idea di quanto allarmante sia la situazione. Tornando a Gigi Marzullo, vediamo cosa ha dichiarato riguardo alle sue condizioni.

Gigi Marzullo contagiato dal Covid: come sta adesso

Collegato con lo studio di Che tempo che fa, lo stesso storico conduttore di ‘Sottovoce’ ha rivelato la notizia: “Spesso il Covid colpisce – ha detto – sono leggermente positivo al Covid. Tutto bene, sono in forma, però ovviamente faremo questi dieci giorni a casa”. Quindi attualmente, seppur asintomatico, Gigi Marzullo si trova in quarantena, come prevede il protocollo. All’apprendere la notizia, immediati sono stati gli auguri dello studio e degli utenti social che hanno manifestato tutta la loro vicinanza al giornalista. Sempre ai microfoni di Fabio Fazio, Marzullo aveva dichiarato che nonostante la pensione sia ormai alle porte, Sottovoce potrebbe tornare in onda con un contratto di consulenza. E chissà che non tornino anche gli altri suoi storici programmi notturni come “Cinematografo”, dedicato appunto ai film in uscita nelle sale e “L’appuntamento”, dedicato agli spettacoli teatrali.

Alla lista degli auguri di guarigione ci uniamo anche noi con un grande in bocca al lupo a Gigi Marzullo.