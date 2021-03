A distanza di pochissime ore dal suo secondo parto, Giorgia Lucini ha rotto il silenzio ed ha spiegato ai suoi sostenitori come sta adesso.

Oltre a Ludovica Valli, diventata mamma per la prima volta della piccola Anastasia, anche la bellissima Giorgia Lucini ha messo al mondo il suo secondogenito. Proprio nel giorno dedicato a tutte le donne del mondo, l’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne è diventata mamma per la sua seconda volta. A distanza, infatti, di poco più di due anni dalla nascita del piccolo Riccardo, suo primogenito, la Lucini e il suo compagno Federico Loschi sono diventati genitori per la seconda volta del piccolo Tommaso. Ecco, ma a distanza di pochissime ore dal parto, come sta Giorgia? È proprio lei a svelare ogni cosa nel minimo dettaglio. Proprio qualche ora fa, attraverso una serie di Instagram Stories caricate sulla sua pagina social ufficiale, la bellissima romana ha svelato ogni cosa nel minimo dettaglio. Scopriamo insieme le sue parole. E come sta adesso.

Giorgia Lucini dopo il parto, come sta adesso: le sue prime parole

Senza alcun dubbio, questo sarà un altro giorno che resterà impressa nella mente di Giorgia Lucini e del suo compagno. Proprio oggi, Lunedì 8 Marzo, i due piccioncini sono diventati genitori per la seconda volta. È venuto al mondo il piccolo Tommaso, la gioia di mamma e papà. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: come sta l’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne? A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata. Attraverso una serie di Instagram Stories, la bellissima Lucini ha tranquillizzato i suoi sostenitori. E, soprattutto, ha detto loro di stare bene. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che, per tutta la scorsa notte, Giorgia abbia avuto delle contrazioni, ma che non sia stati tanto forti da dare inizio al parto naturale. Per questo motivo, alle prime luci del mattino, si è deciso di optare per il cesareo.

Tutto è andato benissimo, quindi. Giorgia sta bene. E, soprattutto, non vede l’ora di ritornare a casa con il piccolo Tommaso.