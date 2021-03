Greta Scarano, conoscete il suo percorso di studio? Non tutti lo sanno, l’amata attrice ha alle spalle un grande bagaglio.

E’ un’attrice dal talento incredibile, in questi anni si è fatta apprezzare per le sue numerose doti. Greta Scarano non si è mai fermata, l’abbiamo vista assumere i panni di tantissimi personaggi. Ha interpretato il ruolo di Sabrina Guarini nella soap opera Un posto al sole; nel 2008 appare nel primo episodio della quarta stagione della serie televisiva R.I.S. – Delitti imperfetti, e nello stesso anno è una delle protagoniste femminili di Romanzo criminale – La serie, in cui interpreta il ruolo di Angelina. Questi sono solo alcuni dei suoi ruoli iniziali, ma in questi anni la sua carriera ha avuto una crescita straordinaria. L’attrice, però, prima di divenire tanto popolare, ha intrapreso un impegnativo percorso di studi.

Conoscete il percorso di studi di Greta Scarano? E’ davvero straordinario

Greta Scarano è sicuramente una delle attrici che in questi anni si è fatta tanto apprezzare per il suo talento, che ha abbracciato numerose interpretazioni. La sua carriera, possiamo oggi affermare, è ricca di successi. Dal primo cortometraggio fino a raggiungere una fama straordinaria, l’esperienza di Greta Scarano come attrice si è intrecciata con quella di una donna sicuramente riservata. La Scarano prima di conseguire un tal successo, ha seguito un impegnativo percorso di studi. Infatti, l’attrice ha frequentato per diversi anni un corso presso la scuola di teatro “Talia”. In seguito, ha anche studiato batteria e percussioni, per tre anni, e si è data al canto. Ha studiato recitazione in Alabama, e ha lavorato in teatro. Una volta Tornata a Roma, l’artista ha conseguito la maturità classica; successivamente si è iscritta alla facoltà di scienze politiche dell’Università degli studi Roma Tre. Inoltre, ha anche approfondito la sua arte, con un ulteriore corso di recitazione.

La sua formazione è pienamente ricca, Greta Scarano ha seguito un lungo percorso di studi, che l’ha portata oggi, ad essere sicuramente una delle attrici più apprezzate ed amate del mondo della recitazione. Bella e solare, la sua forte capacità di immergersi nel personaggio portato in scena, fa sì che anche i telespettatori possano inabissarsi nel ruolo da lei rivestito, e vivere la trama della storia trasmessa.