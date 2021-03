Sapete che lavoro fanno i genitori di Greta Scarano? L’attrice in un’intervista ha rivelato: “Non avrei mai seguito le loro orme”

Greta Scarano è una delle attrici più talentuose del panorama artistico italiano, oltre che una delle più affascinanti. L’attrice ha studia sin da piccola recitazione e canto. Ha conseguito la maturità classica e si è iscritta alla facoltà di Scienze politiche. Ha esordito come attrice nella soap opera “Un posto al sole“, dove per un paio d’anni ha interpretato il ruolo di Sabrina Guarini. Nel 2008, invece, è apparsa nel primo episodio della quarta stagione della serie televisiva R.I.S. – Delitti imperfetti. e nello stesso anno è una delle protagoniste femminili di Romanzo criminale – La serie, in cui interpreta il ruolo di Angelina. Seguono altre serie tv, come I liceali, ancora R.I.S. e Squadra antimafia – Palermo oggi. Nel 2015 interpreta Viola nel film di Stefano Sollima, Suburra, che le fa aggiudicare il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista e un Ciak d’oro come rivelazione dell’anno. Viene in seguito candidata ai Nasti d’argento nel 2017 come migliore attrice protagonista per La verità sta in cielo e Smetto quando voglio. Negli ultimi anni, invece, è stata protagonista con la fiction Non mentire, al fianco di Alessandro Preziosi, e nella serie Il nome della rosa. Ha interpretato inoltre il ruolo di Ilary Blasi nella serie tv dedicata a Francesco Totti.

Greta Scarano, il lavoro dei suoi genitori

La Scarano è nata a Roma il 27 agosto 1986. L’attrice ha mosso i suoi primi passi nella Capitale, studiando recitazione e canto. La recitazione, però, non appartiene alla famiglia Scarano. Sia il padre che la madre, infatti, sono medici. Il papà è neurochirurgo, mentre la mamma è infermiera. Greta, però, non ha mai pensato di iscriversi alla facoltà di Medicina. In un’intervista rilasciata a Grazia, infatti, l’attrice ha dichiarato di non aver mai pensato di seguire le orme dei genitori. L’attrice ha inoltre aggiunto che la sola vista di un ago la fa sentire male. Questa dell’ago non è l’unica fobia della Scarano. Sembra infatti che l’attrice si trovi bene davanti alla cinepresa, ma al contrario non si trovi a suo agio sul red carpet: “Ho la fobia“.

In ogni caso è stata una fortuna per noi che Greta Scarano abbia deciso di non seguire le orme dei genitori. Ad oggi, infatti, risulta essere una delle migliori attrici del panorama artistico italiano. Se la Scarano si fosse iscritta alla facoltà di Medicina, seguendo le orme di mamma e papà, il cinema italiano non avrebbe potuto contare su un’attrice del suo calibro.