Ve la ricordate Greta Scarano ad Un posto al sole? Di seguito vi mostriamo com’è cambiata la famosa attrice

Greta Scarano è un’attrice nata a Roma il 27 agosto 1986. I suoi genitori sono medici: il padre è un neurochirurgo, mentre la madre è un’infermiera. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è iscritta alla facoltà di Scienze politiche. Sin da piccola, però, studia recitazione e canto. Ha esordito come attrice nella soap opera “Un posto al sole”, dove per un paio d’anni ha interpretato il ruolo di Sabrina Guarini. È stata poi protagonista in molte serie televisive di successo, come R.I.S. – Delitti imperfetti, Romanzo criminale – La serie, I liceali, Squadra antimafia – Palermo oggi. Nel 2015 riceve il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista e un Ciak d’oro come rivelazione dell’anno per il film Suburra. Viene in seguito candidata ai Nasti d’argento nel 2017 come migliore attrice protagonista per La verità sta in cielo e Smetto quando voglio. Negli ultimi anni è stata protagonista inoltre protagonista con la fiction Non mentire e Il nome della rosa. Una delle sue ultime interpretazioni è nella serie tv “Speravo de morì prima“, dove interpreta il personaggio di Ilary Blasi, e ne Il commissario Montalbano.

Greta Scarano, ve la ricordate in Un posto al sole?

La Scarano è una delle attrici con più talento del panorama artistico italiano, nonchè una delle più affascinanti. Oggi, l’attrice è famosissima, ma pochi ricorderanno i suoi esordi. La sua prima interpretazione è stata – come abbiamo detto – nella soap opera di Rai Tre, Un posto al sole. Nella soap ambientata a Napoli, la Scarano interpretava il personaggio di Sabrina Guarini. L’attrice ha interpretato tale ruolo per circa due anni. La famiglia Guarini, di cui facevano parte, oltre a Sabrina, Oliviero (interpretato da Antonio Fattorini) e Annalisa (interpretata da Silvia Bilotti), era una famiglia di imprenditori. Il capostipite della famiglia, dopo una serie di imbrogli, fallisce. La loro parabola durò appena due anni.

L’attrice ha recitato nella soap opera di Rai Tre nella stagione 2007/2008. Da allora n’è passata di acqua sotto i punti. La Scarano, oltre che crescere artisticamente, è cambiata anche fisicamente. Se lo sguardo e il viso sembrano gli stessi, il look è sicuramente diverso rispetto ad adesso. Nella soap opera di Rai Tre, infatti, la Scarano aveva i capelli lunghi e mori, mentre adesso li ha sicuramente più corti e molto più chiari. Per interpretare Ilary Blasi, la Scarano si è dovuta fare bionda. In ogni caso, l’attrice è sempre splendida.