“Hai fatto pace con la tua famiglia?”: la rivelazione di Pierpaolo Pretelli a Live Non è la D’Urso, nella puntata in onda questa sera.

Questa sera, su Canale 5, una nuova ricchissima puntata di Live Non è la D’Urso. Una puntata in cui non potevano mancare le temutissime cinque sfere! Se domenica scorsa a sfidare le agguerrite sfere è stata Giulia Salemi, questa sera è stato il turno del suo fidanzato, Pierpaolo Pretelli. I due si sono conosciuti ed innamorati nella casa del GF Vip, durante la quinta edizione del reality show. Una storia che prosegue anche a telecamere spente: la coppia si mostra più unita che mai anche al termine del reality. E anche a Live, Pierpaolo ribadisce il suo amore per Giulia, difendendosi dalla accuse degli ‘sferati’. Ma in tanti si chiederanno: Pierpaolo ha chiarito con la sua famiglia dopo il GF Vip? A rispondere è stato proprio lui, in diretta nella trasmissione di Barbara D’Urso.

“Hai fatto pace con la tua famiglia?”: a Live Non è la D’Urso Pierpaolo Pretelli racconta cosa è successo dolo il GF Vip

Pierpaolo Pretelli ha chiarito con i suoi familiari dopo l’uscita dalla casa del GF Vip? Durante il reality, infatti, l’ex velino ha avuto qualche problema con alcuni componenti della sua famiglia, per via di alcune dichiarazioni che non gli hanno fatto particolarmente piacere. In particolare, alcune parole di mamma Margherita e del fratello Giulio avevano scosso Pierpaolo, che sin da subito si è dissociato dalle loro parole. Parole che, almeno in un primo momento, avevano lasciato intendere che la famiglia Pretelli preferisse Elisabetta Gregoraci a Giulia Salemi, attuale fidanzata di Pierpaolo. Ma cosa è successo al termine del reality? Pierpaolo ha chiarito con la sua famiglia? A chiederglielo è stata Barbara D’Urso, durante la puntata di Live Non è la D’Urso di questa sera. Pierpaolo chiarisce di non aver vietato ai suoi familiari di andare nelle trasmissioni, ma avrebbe preferito essere tutelato e protetto, qualsiasi cosa lui avesse fatto in casa. Ma alla domanda diretta di Barbara “Hai fatto pace o no?”, Pierpaolo lascia intendere che c’è ancora qualcosa di irrisolto: “Si si, ci ho parlato. Purtroppo sto scoprendo altre cose, tutto quello successo che è successo in cinque mesi, piano piano uno viene a conoscenza. Ho parlato con tutti, devo chiarire meglio con mia madre, ma ci sentiamo e ci parliamo. Ho due o tre cosette da sistemare”

Dopo queste parole, la conduttrice augura a Pierpaolo di chiarire del tutto presto con la sua famiglia: “Non è possibile stare in lite con una mamma per il Grande Fratello o per qualunque altra cosa televisiva.” E voi, avete seguito questa puntata di Live Non è la D’urso? Cosa ne pensate della storia nata al GF Vip tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi?