L’Isola dei Famosi, chi è Valentina Persia: ricordate dove l’abbiamo vista per la prima volta in tv? Tutte le curiosità sulla nuova concorrente del reality show.

Gli amanti dei reality show possono stare tranquilli! Se il GF Vip è terminato ufficialmente lunedì 1 marzo, una nuova scoppiettante avventura sta per partire. Dove? In Honduras! La nuova edizione de L’Isola dei famosi inizierà proprio il prossimo lunedì, 15 marzo 2021, e le sorprese saranno tantissime. A partire dall’inedita coppia di opinioniste, tutta al femminile: Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini promettono scintille! A condurre il reality ci sarà Ilary Blasi, collegata in Honduras con l’inviato Massimiliano Rosolino. Insomma, un cast stellare per un’edizione super attesa. Ma chi sono i naufraghi approdati sull’isola più famosa della tv? Ebbene, i concorrenti quest’anno promettono davvero bene. E tra questi c’è anche lei, la simpaticissima Valentina Persia. Ricordate dove l’abbiamo vista per la prima volta in tv? Scopriamo qualche curiosità sulla nuova concorrente dell’Isola!

L’Isola dei Famosi, chi è Valentina Persia: tutto sulla nuova concorrente del reality di Canale 5

Manca sempre meno alla nuova edizione de L’Isola dei famosi! Un’edizione che, come il resto delle trasmissioni, ha dovuto fare i conti con l’emergenza sanitaria presente in tutto il mondo. Ma, nonostante le difficoltà, il reality show più avventuriero della nostra tv andrà in onda. Lunedì 15 marzo è la data della prima puntata del programma condotto la Ilary Blasi, durante la quale conosceremo il cast completo dei naufraghi approdati in Honduras. Tra questi c’è anche lei, Valentina Persia, nota comica, cabarettista ed attrice italiana. Nata a Roma il 1 ottobre del 1971, la simpaticissima romana è diventata famosa grazie alla partecipazione ad un noto programma tv nel 1994. Ricordate quale? Proprio così, si tratta de La Sai L’Ultima, trasmissione dedicata alle barzellette, condotta da Pippo Franco. In quell’anno è giunta in finale, ma dal 1998 al 2002 ha fatto parte del cast fisso della trasmissione che l’ha lanciata come cabarettista. Una carriera ricca di successi per la simpaticissima romana, che, oltre che nei programmi televisivi, l’abbaiamo vista anche come attrice in molte fiction tv come Caterina e le sue figlie e L’onore e il rispetto. Al cinema, ha recitato in famose pellicole come Buona giornata di Carlo Vanzina.

Valentina è mamma di due gemelli, Lorenzo e Carlotta, avuti a 43 anni. Dopo il parto, la Persia ha vissuto un periodo di forte depressione, di cui ha parlato nel suo libro Questo bimbo a chi lo do- Come la depressione mi ha aiutata a diventare mamma. Per conoscere meglio Valentina in tutte le sue sfaccettature, per perdetevi questa edizione de L’Isola dei famosi. Appuntamento su Canale 5 a partire da lunedì 15 marzo