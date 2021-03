In una sua recente intervista, Luca Zingaretti ha svelato un’anticipazione clamorosa sull’ultimo episodio de Il Commissario Montalbano.

La famosissima serie televisiva ‘Il Commissario Montalbano’, purtroppo, è giunto al termine. Proprio questa sera, infatti, andrà in onda l’ultimo episodio, intitolato ‘Il metodo Catalanotti’. E poi, purtroppo, dovremmo salutare per sempre il nostro simpaticissimo commissario Salvo Montalbano. Ecco, ma cosa succederà in questo ultima puntata? Beh, stando a quanto si apprende dalle parole di Luca Zingaretti nel corso di una sua recentissima intervista a Vanity Fair, sembrerebbe proprio che dovremmo aspettarci davvero di tutto. ‘È uno dei più belli’, ha detto l’attore siciliano al noto settimanale. Ma non solo. Senza troppi giri di parole, il protagonista indiscusso della serie televisiva non ha affatto potuto fare a meno di svelare un’importante e clamorosa anticipazione. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, sembrerebbe che una cosa del genere non sia mai accaduta prima. Ovviamente, nulla di ‘grave’ o scandaloso, sia chiaro. Ma voi siete curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa.

Il Commissario Montalbano, Luca Zingaretti svela un’anticipazione ‘choc’: mai accaduto prima

Mancano pochissimi istanti e, purtroppo, assisteremo all’ultimo episodio de ‘Il Commissario Montalbano‘. Ecco, ma cosa succederà esattamente? Stando a queste ultime parole di Luca Zingaretti a Vanity Fair, sembrerebbe che assisteremo ad un grandissimo colpo di scena. Non soltanto è stato descritto come uno dei più belli, ma sembrerebbe che presenti qualcosa a cui non abbiamo mai assistito prima d’ora. Ecco, ma a cosa facciamo esattamente riferimento? Semplice: ad un tradimento. Da quanto si apprende da quest’anticipazione, sembrerebbe che il simpaticissimo Salvo Montalbano prenderà una vera e propria sbandata per la sua collega Tonia, interpretata dalla bellissima Greta Scarano. Tanto da arrivare, addirittura, a tradire sua moglie. ‘In questo caso invece cade in preda a un sentimento forte, potente, reale e autentico. Assistiamo a un vero e proprio terremoto dei sentimenti’, ha rivelato Luca Zingaretti a Vanity Fair. Sottolineando, tra l’altro, che tutte le altre ‘sbandate’ precedenti non rappresentavano affatto qualcosa di serio. A differenza, invece, di quella presa per Antonia. ‘Per la prima volta tutto questo viene meno’, ha continuato a dire l’attore. Facendo riferimento, quindi, al ritratto che, in tutti questi anni, ci è stato offerto sul commissario. Insomma, un grandissimo colpo di scena.

Insomma, da come si può chiaramente comprendere, sembrerebbe proprio che quest’ultimo episodio de ‘Il Commissario Montalbano’ sia praticamente imperdibile. E che, soprattutto, ci regali tantissimi colpi di scena. Noi non vediamo l’ora di vederlo, voi?