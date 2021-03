Luca Zingaretti è uno dei più grandi attori degli ultimi tempi, ma sapete quanti figli ha? La sua è una famiglia davvero splendida.

È uno dei più grandi attori di sempre, Luca Zingaretti. Attore di successo e, soprattutto, protagonista indiscusso di diverse serie televisive e di film davvero incredibili, il marito di Luisa Ranieri decanta di un clamore più che pazzesco. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato del suo lavoro prima del successo e della sua ex moglie, ma siete curiosi, però, di conoscere qualche cosa in più sulla sua vita privata? Attualmente, sappiamo che è felicemente sposato con l’attrice napoletana, protagonista della serie Rai Lolita Lobosco, e che insieme hanno messo su una splendida famiglia. Ecco, ma quanti figli hanno? Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, lo sappiamo benissimo, sono convolati a nozze nel 2012. Ecco, ma quando sono diventati genitori? E, soprattutto, quanti figli hanno insieme? Scopriamo insieme ogni cosa.

Luca Zingaretti, quanti figli ha con Luisa Ranieri?

È esattamente dal 2012 che Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sono ufficialmente marito e moglie. Terminato il matrimonio con Margherita D’Amico, giornalista e scrittrice di origini romane, l’attore siciliano è convolato a nozze con la bellissima napoletana. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di loro? In particolare, la coppia ha dei figli? Assolutamente si! Ebbene, ma quanti ne hanno? Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Come dicevamo precedentemente, Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono convolati a nozze nel 2012. Quindi, all’incirca nove anni fa. Ancora prima che diventassero marito e moglie con rito civile, la coppia aveva già vissuto una gioia grandissima: la nascita della loro primogenita Emma. Era esattamente il 9 Luglio del 2011 quando l’attore siciliano e l’attrice napoletana sono diventati genitori per la prima volta. Ma non è affatto finita qui, però. Molto presto ed, esattamente, il 27 Luglio del 2015, è nata la piccola Bianca.

Insomma, una famiglia davvero splendida, c’è da ammetterlo. E ce lo testimoniano, tra l’altro, i bellissimi ritratti familiari che entrambi, sui rispettivi canali social, sono soliti regalare ai loro sostenitori.