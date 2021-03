A distanza di pochissime ore dalla loro vittoria a Sanremo 2021, i Maneskin hanno annunciato una splendida notizia: che sorpresa!

‘Abbiamo fatto la rivoluzione’, sono proprio queste le esatte parole che, subito dopo la loro vittoria a Sanremo 2021, i Maneskin hanno scritto sul loro canale social ufficiale per testimoniare la loro gioia. A distanza di pochissime ore da questo momento fantastico, però, le sorprese non sono affatto finite qui. Proprio qualche ora fa, infatti, la famosissima band musicale, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, non ha affatto potuto fare a meno di rendere partecipi i suoi sostenitori di una notizia davvero fantastica. Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, si tratta di una novità davvero pazzesca. E che, senza alcun dubbio, renderà felici ed entusiasti davvero tutti. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Sanremo 2021, altra splendida novità in arrivo per i Maneskin: che gioia

Sono trascorse poco meno di ventiquattro ore da quando i Maneskin hanno trionfato sul palco di Sanremo 2021. Classificatisi al primo posto e seguiti dalla coppia Francesca Michielin ed Ermal Meta, la famosissima band musicale ha scritto la vera e propria storia del Festival. E sappiamo, tra l’altro, quanto la loro vittoria sia stata vista di buon occhio da parte di tutti. Ed, in particolare, dal re del rock italiano. Tralasciando, però, questo aspetto, sapete che, proprio qualche ora fa, il gruppo musicale di X-Factor non ha affatto potuto fare a meno di rendere partecipi i loro sostenitori di una splendida novità in arrivo? Si, avete letto proprio bene. Proprio pochissimo tempo fa, attraverso un post che li ritrae insieme come sempre, i Maneskin non hanno affatto perso occasione di poter rendere partecipi i loro sostenitori di un fantastico annuncio a sorpresa. Che, com’è giusto che sia, ha reso entusiasti e contenti tutti i loro sostenitori. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, così come noi, anche voi esulterete di gioia quando verrete a scoprire di questa fantastica novità. Siete pronti a saperne di più? Ebbene: allacciate le cinture.

Ebbene si, avete letto proprio bene. Non soltanto, da come si può chiaramente leggere dal messaggio riproposto in alto, da oggi, Lunedì 8 Marzo, sarà possibile acquistare i biglietti per i loro primi palazzetti, ma dal 19 Marzo sarà disponibile il loro nuovo album. Intitolato ‘Teatro D’Ira’, i Maneskin hanno la possibilità di diffondere, ancora di più, la loro musica e la loro energia a tutti. Noi non vediamo l’ora, voi?