I Maneskin sono i vincitori di Sanremo 2021, ma sapete cos’è successo subito dopo il loro trionfo? Da non credere: tutti i dettagli.

Sono proprio i Maneskin che, a distanza di poco più di un anno dalla vittoria di Diodato con ‘Fai Rumore’, hanno trionfato a Sanremo 2021. Con il loro singolo ‘Zitti e buoni’, la famosissima band musicale è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria sul palco dell’Ariston. E, come detto più volte dai diretti interessati, ad iniziare una vera e propria rivoluzione. Ecco, ma cos’è successo esattamente dopo la loro vittoria? A parlare sono proprio loro. Attraverso un post condiviso sulla loro pagina Instagram ufficiale, l’ex gruppo di X-Factor non ha affatto potuto fare a meno di coinvolgere il loro pubblico social su una novità davvero pazzesca. Siete proprio curiosi di saperne di più? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, quando vi diremo ogni cosa su tutto quello che è successo dopo la loro vittoria a Sanremo 2021, resterete davvero esterrefatti. Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Maneskin, cos’è successo dopo la loro vittoria a Sanremo 2021? Non ci crederete

Sapevamo perfettamente che, con la loro vittoria a Sanremo 2021, i Maneskin avrebbero cavalcato ancora di più la cresta dell’onda. E, in effetti, è stato proprio così. Proprio qualche ora fa, attraverso un post condiviso sul loro canale Instagram ufficiale, il gruppo musicale non ha affatto potuto fare a meno di condividere con il suo pubblico tutto quello che è successo dopo il loro trionfo al Festival. Cos’è esattamente successo? Vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio, ve lo assicuriamo. Prima di farlo, però, vi anticipiamo che stiamo parlando di qualcosa davvero di pazzesco. In un nostro recentissimo articolo, infatti, vi abbiamo raccontato che, proprio pochissime ore fa, la band aveva annunciato la vendita dei biglietti per le prime date nei palazzetti. Ed, ovviamente, l’uscita del loro prossimo album. Sapete cos’è successo subito dopo quest’annuncio? Leggete un po’ qui.

Dopo la loro vittoria a Sanremo, quindi, non soltanto i Maneskin hanno registrato sold out per la data di Milano, ma il loro singolo è anche in cima a tutte le classifiche stream. Dei numeri davvero pazzeschi, vero? D’altra parte, però, più che meritati. Siete d’accordo?