I vincitori di Sanremo 2021, I Maneskin, erano artisti di strada: è spuntato un video inedito, non tutti conoscono la loro storia.

Hanno vinto la 71esima edizione del Festival di Sanremo e si sono aggiudicati un pass per l’Eurovision Song Contest 2021. Il cantante Damiano David, la bassista Victoria De Angeli, il chitarrista Thomas Raggi ed il batterista Ethan Torchio hanno fondato, nel 2016, I Maneskin. Il gruppo musicale rock ha raggiunto la notorietà nel 2017: ha partecipato al famoso talent X Factor! Si sono classificati secondi ma la loro avventura gli ha permesso di firmare un contratto con l’etichetta discografia Sony Music, pubblicando l’EP Chosen nello stesso anno. Sapete come è nato il gruppo? Victoria e Thomas erano studenti del Liceo Scientifico Kennedy a Roma: a loro si aggiunse Damiano David ed infine, tramite un annuncio su Facebook, conobbero Ethan. La loro è una bellissima storia: prima di raggiungere la notorietà grazie ad X Factor, erano artisti di strada. Si esibivano di fronte le vetrine dei negozi di Via del Corso, nel centro di Roma. E’ spuntata un’immagine inedita.

Maneskin, sapete cosa facevano prima di diventare famosi? Spunta un video inedito

I Maneskin prima di diventare famosi grazie al talent X Factor, erano artisti di strada. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas si esibivano in Via del Corso, nel centro di Roma. Lo hanno raccontato anche loro in alcune interviste: “Ci esibivamo in via del Corso a Roma: con le monetine raccolte abbiamo fatto il primo singolo. Qualcosa fruttavano quei live, andavamo forte: 50-100 euro all’ora. Poi c’era il turista o lo sceicco che ci lasciava 20 euro sulla simpatia. Stavamo nella piazzetta della chiesa, accanto al gruppo di break dance, facevamo a gara con gli artisti di strada per il posto” sono le loro parole riportate da Rockol. Date un’occhiata a questo video presente su YouTube, correva l’anno 2017:

Dalla strada, al successo: I Maneskin hanno vinto la 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Zitti e buoni’.