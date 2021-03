Nel corso della loro recente intervista ad Oprah Winfrey, Meghan ed Harry hanno svelato quello che è successo prima del loro matrimonio.

Quella rilasciata ad Oprah Winfrey, senza alcun dubbio, è un’intervista davvero imperdibile. A ‘tu per tu’ con la famosissima conduttrice, scrittrice ed attrice, Meghan Markle ed Harry si sono letteralmente confessati senza troppi peli sulla lingua. È proprio in questa occasione che la giovanissima Markle, oltre che liberarsi di tutti gli ‘scheletri’ della famiglia reale, ha anche rivelato il sesso del suo secondo bebè. A distanza di pochissimi anni dalla nascita del loro primogenito Archie, la coppia inglese sta per dare il benvenuto ad una splendida femminuccia. Sembrerebbe che la piccola di casa arriverà in estate, anche se non è resa nota ancora la data ufficiale. E che il papà non veda l’ora di abbracciarla. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Oltre a questi argomenti, Meghan ed Harry hanno parlato di molto altro ancora. Ed, in particolare, si sono lasciati andare, per la prima volta in assoluto, a qualcosa che è accaduto qualche giorno prima del loro matrimonio pubblico. Di che cosa parliamo? Scopriamolo!

Meghan Markle ed Harry, il retroscena sul loro matrimonio pubblico: solo ora spunta la verità

Era esattamente Sabato 19 Maggio 2018 quando Meghan Markle, bellissima come non mai, ed Harry convolavano a nozze. Con una cerimonia degna di nota e, soprattutto, degna di un principe, i due giovanissimi piccioncini si sono giurati amore eterno nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor nel Regno Unito. Un giorno davvero indimenticabile, da come si può chiaramente comprendere. Ma che, come rivelato dai diretti interessati a distanza di quasi tre anni, è stata preceduta da una cerimonia più intima e privata. Questa che vi abbiamo citato prima, infatti, sembrerebbe essere stata la cerimonia pubblica. Invece, da quanto si legge, sembrerebbe che, ben tre giorni prima di essa, Meghan ed Harry siano diventati marito e moglie con una cerimonia più ristretta. A dire ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo precedentemente, sono stati proprio i diretti interessati. Che, nel corso della loro recente intervista ad Oprah Winfrey, hanno svelato questo inedito ‘retroscena’.

‘Nessuno lo sa, ma abbiamo chiamato l’arcivescovo di Canterbury’, queste le parole che si leggono su Fanpage.it. E che la coppia, a distanza di pochissimi anni dal loro ‘si’, hanno rivelato.