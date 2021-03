Nel corso dell’intervista sulla Cbs, la Duchessa Meghan Markle rivela un retroscena sulla lite con la cognata Kate: le sue dichiarazioni.

Sta facendo molto discutere l’intervista rilasciata dai Duchi di Sussex alla Cbs: la celeberrima Oprah Winfrey ha raccolto le forti dichiarazioni di Meghan Markle ed Harry Windsor che, come accadde per Lady Diana, resteranno nella storia. Particolari scottanti e rivelazioni inaspettate sono emersi dai racconti della coppia, che stupì il mondo intero con la decisione choc di “non essere più membri attivi della famiglia reale” tramite un accordo con la regina Elisabetta II. Dalle accuse di razzismo alla confessione sul periodo buio attraversato, l’ex attrice statunitense e suo marito hanno anche rivelato di aspettare una bambina, la cui nascita è prevista per la prossima estate. Riguardo ai rapporti con la cognata Kate Middleton, moglie di William, Meghan ha esposto la sua verità circa un episodio che, secondo le sue affermazioni, non sarebbe stato raccontato in modo corretto.

Meghan Markle, la duchessa esprime la sua verità sulla lite con Kate

Quando Oprah ha chiesto alla Duchessa delucidazioni su quanto avvenuto tra lei e la cognata Kate durante la settimana del suo matrimonio con Harry, Meghan ha spiazzato tutti raccontando una versione diversa da quella che conoscevamo. Non sarebbe stata la Middleton a far piangere Meghan bensì il contrario. “I giornali mi accusarono di aver fatto piangere mia cognata Kate. Pochi giorni prima delle nozze se la prese per un problema riguardante gli abiti della damigella, sua figlia Charlotte. Fui io a piangere, e lei si scusò perfino, mandandomi fiori e un biglietto. Ma quando quella brutta storia venne fuori, non la smentì mai. Non sto raccontando quei fatti per denigrarla. Credo che sia molto importante che la gente sappia la verità”. Ad ogni modo, Meghan avrebbe perdonato la cognata: “Se ami me non è necessario odiare lei e se ami lei non è necessario odiare me”.

In Italia, l’intervista di Harry e Meghan andrà in onda su Tv8, martedì 9 marzo alle 21:30.