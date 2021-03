Meghan Markle nell’intervista a Oprah ha rivelato una confessione dolorosa: “Ho pensato al suicidio”, le sue parole sono spiazzanti.

Era già da un paio di giorni che si vociferava di questa famosa intervista, che vede protagonisti il principe Harry e Meghan Markle. La coppia ha rilasciato alcune dichiarazioni a Oprah Winfrey, e tale incontro è stato trasmesso dalla Cbs. Si tratta di un lungo colloquio, in cui sono stati manifestati alcuni dettagli che hanno lasciato stupore ovunque. Come sappiamo, i Sussex hanno detto addio alla corona, e di conseguenza, a tutti i titoli annessi, e ai doveri che dovevano essere rispettati. Sembra proprio che l’ex attrice abbia riferito delle dichiarazioni alquanto sconcertanti, abbracciando i periodi vissuti prima dell’allontanamento.

La dolorosa confessione di Meghan Markle: “Ho pensato al suicidio”

Come ormai è noto, il principe Harry e Meghan Markle saranno presto genitori per la seconda volta, dopo aver vissuto un momento drammatico. La coppia ha rilasciato un’intervista a Oprah Winfrey, e proprio qui hanno rivelato il sesso del nascituro, ovvero sarà una femmina e nascerà in estate. Ma l’intervista è proseguita, e ci sono state molte dichiarazioni che hanno lasciato un certo stupore. A quanto pare, come confessato da Meghan, la coppia aveva già celebrato il matrimonio tre giorni prima della cerimonia, un momento che ha visto la presenza solo dei due coniugi. L’ex attrice ha raccontato che dopo un inizio positivo, c’è stato un peggioramento: “Una volta sposati tutto iniziò a peggiorare, non ero protetta. Anzi, erano disposti a mentire pur di proteggere a mie spese tutti gli altri membri della famiglia”, ha dichiarato apertamente. Ma a colpire è stata in particolare la sua confessione del suicidio: “Quando ho capito di volermi uccidere ho chiesto aiuto, fatemi andare in ospedale, ma non me lo permisero“. “Ho capito che dovevamo andarcene perchè Meghan stava troppo male. Non potevo permettere alla storia di ripetersi“, dice Harry, riferendosi a quanto vissuto da sua madre Diana.

Ma la donna ha continuato a raccontare i momenti trascorsi prima dell’allontanamento dal Regno Unito, sostenendo che la famiglia reale non voleva che il piccolo Archie fosse principe o ricevesse protezione. Meghan ha anche confessato di una sorta di litigio avuto con la cognata Kate Middleton, quando i giornali l’accusarono di averla fatta piangere, ma fu il contrario. Infatti, come rivelato dall’ex attrice, Kate provò ‘malessere’ per un problema riguardante il vestito da damigella di sua figlia Charlotte. A piangere, in realtà, fu proprio la sposa, anche se in seguito, la cognata inviò fiori e biglietto per scusarsi. Purtroppo, quella storia, una volta giunta fuori, prese una piega diversa, e Meghan fu accusata, senza aver nessuna smentita da Kate.

Queste le dichiarazioni che il principe Harry e Meghan Markle hanno rilasciato. Un’intervista che sicuramente ha creato delle forti crepe, lasciando il mondo intero spiazzato.