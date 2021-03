Nel corso della sua recentissima ospitata a Live, Rosalinda Cannavò ha ammesso di aver rivisto il suo ex Giuliano: cos’è successo.

È andata in onda ieri, Domenica 7 Marzo, una nuova e strabiliante puntata di Live-Non è la D’Urso. Ricco di argomenti legati all’attualità, l’appuntamento settimanale del prime time della bellissima conduttrice campana è stato, come al solito, più che imperdibile. E la motivo, diciamoci la verità, è davvero semplice. Oltre a mettere al centro di diversi dibattiti argomenti attuali, Barbara D’Urso non ha affatto potuto fare a meno di trattare anche di argomenti più ‘leggeri’. Ed, in particolare, legati al mondo del gossip. Reduci da pochissimo dalla loro ultima esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, alcuni degli ex concorrenti si sono ampiamente raccontati nello studio televisivo di Live. A partire, quindi, da Pierpaolo Pretelli. Che, in diretta televisiva, ha detto di aver chiarito o meno con la sua famiglia. Fino a Rosalinda Cannavò. Bella più che mai, l’attrice siciliana ha, infatti, potuto incontrare sua mamma e sua sorella, ma ha anche rivelato di aver incontrato nuovamente il suo fidanzato Giuliano proprio pochissimi giorni fa. Ecco, ma cos’è successo? E, soprattutto, com’è andata a finire tra di loro? Scopriamo le parole della Cannavò.

Live, Rosalinda Cannavò ammette di aver incontrato Giuliano: cos’è successo

Il percorso di Rosalinda Cannavò all’interno della casa del GF Vip, bisogna ammetterlo, sarà davvero difficile dimenticarlo. Non soltanto perché, grazie all’esperienza nella casa di Cinecittà, l’attrice siciliana ha avuto la possibilità di liberarsi da tutti gli scheletri del passato, ma ha anche acquisito qualche consapevolezza in più sul suo rapporto. Fidanzata da dieci anni con Giuliano Condarelli, la Cannavò ha capito di non provare più un forte sentimento per lui. E di volersi, quindi, lasciar andare con Andrea Zenga. A distanza di qualche settimane dalla sua uscita dalla casa, Rosalinda ha avuto la possibilità di rivedere il suo ex fidanzato? Assolutamente si! Ed è stata proprio la diretta interessata a dirlo. Nel corso della puntata di ieri di Live, Domenica 7 Marzo, l’attrice siciliana è intervenuta in diretta. Ed ha detto chiaramente cos’è successo tra lei e il giovane Condarelli appena uscita dalla casa. ‘L’ho rivisto due giorni perché mi è sembrato corretto, giusto e rispettoso’, ha iniziato Rosalinda Cannavò a Barbara D’Urso e al pubblico di Live. ‘Gli ho chiesto scusa perché sicuramente non è stato carino. Al di là di tutto, gli ho fatto capire che gli voglio bene, ma sto provando dei sentimenti per un’altra persona’, ha continuato a dire l’attrice.

‘Lui ha capito?’, ha chiesto Barbara D’Urso ad Adua dopo queste parole. ‘Si, lui ha capito!’, ha risposto l’attrice.