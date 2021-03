Titanic è uno dei più belli film d’amore, ma sapete dove sono state girate le scene? No tutti conoscono questo retroscena: i dettagli.

Chi di voi non si è mai emozionato dinanzi ad una scena di Titanic? Senza alcun dubbio, nessuno! Possono passare anni dalla sua prima messa in onda e, soprattutto, può essere trasmesso in chiaro altre mille volte, ma l’emozione che suscita la storia di Jack Dawson e Rose Dewitt Bukater continua ad essere davvero immensa. E, soprattutto, davvero speciale. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. La storia portante dell’iconico film, infatti, non fa altro che sottolineare la potenza e la forza dell’amore. Che, tantissime e numerose volte, riesce ad abbattere ogni schema sociale e, soprattutto, ogni tipo di vincolo. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente sul film in questione? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato dei suoi personaggi. E, soprattutto, vi abbiamo svelato un ‘dettaglio’ davvero inedito della pellicola cinematografica. Tralasciando, però, quest’aspetto, siete curiosi di sapere dove sono state girate le scene del film? Sappiamo benissimo che tutta la pellicola ruota intorno alle vicende dei passeggeri del transatlantico mentre navigano le acqua dell’Oceano Atlantico e vengono sorpresi dall’urto con l’iceberg. Ecco, ma dov’è stato girato il film? Scopriamolo insieme.

Dove sono state girate le scene di Titanic: conoscevate questo retroscena?

Al di là della splendida storia d’amore tra Jack Dawson, un semplice esponente della classe social bassa, e Rose Dewitt Bukater, esponente dell’alta borghesia, il film ‘Titanic’ non fa altro che riproporre la drammatica storia del transatlantico che, dopo l’urto con un’iceberg, ha iniziato ad affondare. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente sul film? Appurato che tutto il film è ambientato nel pieno dell’Oceano Atlantico, siete curiosi di sapere dove sono state ampiamente girate le scene? Dov’è che, quindi, tutti gli attori hanno dato inizio alla ‘messinscena’? Diteci la verità: ogni volta che lo vedete sul piccolo schermo è proprio questa la domanda che vi ponete, giusto? Ebbene. Se è proprio così, siete nell’articolo giusto. Di seguito, infatti, vi diremo, secondo quanto si apprende da diverse informazioni sul web, dove il film è stato girato nella sua completezza. Stando a quanto si apprende da Viaggidafilm.it, sembrerebbe che la pellicola cinematografica sia stata completamente girata all’interno di un studio cinematografico a Playas de Rosarito, Baja California. Uno studio che, tra l’altro, sembrerebbe fosse ricolmo di vasche. Ma non solo. Da quanto si legge, sembrerebbe che le scene dopo l’affondamento del Titanic siano state girate, invece, all’interno di un serbatoio di 350 mila litri.

Insomma, un retroscena davvero inedito. E di cui, senza alcun dubbio, non tutti ne erano a conoscenza. Vi aspettavate una cosa del genere? Anche perché, ammettiamolo, stiamo parlando di qualcosa di davvero geniale. Siete d’accordo?